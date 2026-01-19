Armory Mining gibt Unternehmensupdate

Vancouver, B.C. – 19. Januar 2026 / IRW-Press / Armory Mining Corp. (CSE: ARMY) (OTC: RMRYF) (FWB: 2JS) (das „Unternehmen“ oder „Armory“), ein Ressourcenexplorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Erschließung von Mineralien konzentriert, die für die Energie-, Sicherheits- und Verteidigungssektoren von entscheidender Bedeutung sind, freut sich, ein Update zu den Explorationsaktivitäten zu geben, die bis zum zweiten Quartal 2026 geplant sind.

Gold-Antimon-Projekt Ammo

Im Dezember 2025 gab das Unternehmen bekannt, dass es Castello Q Exploration Corp. mit der Durchführung eines anfänglichen Phase-1-Arbeitsprogramms auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Antimon-Gold-Projekt Ammo in Nova Scotia, Kanada, beauftragt hat.

Das 3.092 Hektar große Explorationspaket für Ammo umschließt die historische Antimon-Gold-Mine West Gore in direkter Nachbarschaft. Auf West Gore wurde in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg sowohl Antimon als auch Gold produziert. Seitdem hat das Konzessionsgebiet mehrfach den Besitzer gewechselt und befindet sich derzeit im Besitz von Military Metals Corp.

West Gore war während des Ersten Weltkriegs ein bedeutender Produzent; die Produktion wurde nach England verschifft. Aufzeichnungen belegen zwischen 1914 und 1917 eine Produktion von fast 32.000 metrischen Tonnen, aus der über 7.000 metrische Tonnen Antimonkonzentrat mit einem Gehalt von 46 % gewonnen wurden.

Bis zum Jahr 1917 wurden insgesamt 6.861 Unzen Gold gefördert. In den 1950er-, 1960er- und 1980er-Jahren wurden von mehreren Unternehmen und der Regierung von Nova Scotia* begrenzte Arbeiten durchgeführt.

Abbildung 1: Karte von Armorys Projekt Ammo, das die historische Antimon-Gold-Mine West Gore umschließt

Das anfängliche Arbeitsprogramm wird voraussichtlich aus der Zusammenstellung von Daten sowie aus Schürfungen und Erkundungen bestehen, um günstige Geologien zu identifizieren. Im nächsten Schritt sollen detaillierte Oberflächenproben entnommen und geophysikalische Untersuchungen durchgeführt werden, um vorrangige Bohrziele zu bestimmen. Für die anfängliche Explorationsphase plant das Unternehmen ein Budget von bis zu 656.000 CAD.