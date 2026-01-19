Germanium Mining Corp. tritt der Canadian Association of Defence and Security Industries bei, um die kontinuierliche Weiterentwicklung seines Portfolios an kritischen und strategischen Mineralien zu unterstützen

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 16. JANUAR 2026 / IRW-Press / GERMANIUM MINING CORP. („GERMANIUM MINING“, „GMC“ ODER DAS „UNTERNEHMEN“) (CSE: GMC; OTC: EMSKF; FWB: YW0) freut sich, bekannt zu geben, dass es der Canadian Association of Defence and Security Industries („CADSI“) beigetreten ist, der nationalen Stimme der kanadischen Verteidigungs-, Sicherheits- und Cyberbranche sowie einer wichtigen Organisation, die die Zusammenarbeit zwischen Industrie, Regierung und militärischen Interessengruppen unterstützt. Das Unternehmen ist nunmehr sowohl in Kanada als auch in den USA Mitglied von Verteidigungsverbänden unter dem Dach der National Defense Industrial Association („NDIA“), um die Weiterentwicklung seines Portfolios an kritischen und strategischen Mineralien zu unterstützen.

Abbildung 1. Canadian Association of Defence and Security Industries

Mario Pezzente, Chief Executive Officer, äußerte sich dazu wie folgt: „Der Beitritt zur CADSI unterstreicht unser Engagement für die Unterstützung einer sicheren, verantwortungsvollen und strategisch ausgerichteten Erschließung kritischer Mineralien in Kanada. Die Zusammenarbeit mit der CADSI versetzt uns in die Lage, die sich wandelnden Prioritäten im Verteidigungsbereich zu verstehen, zur Resilienz der nationalen Lieferkette beizutragen und unsere Arbeit in den breiteren Rahmen der kanadischen Sicherheitsinteressen zu stellen.“

Die Mitgliedschaft in der CADSI verschafft dem Unternehmen Zugang zu Foren der Verteidigungsindustrie, politischen Rundtischgesprächen, technischen Workshops und Networking-Möglichkeiten, die die Zusammenarbeit innerhalb der kanadischen Verteidigungs- und Sicherheitsgemeinschaft unterstützen. Die Teilnahme an der CADSI wird dem Unternehmen helfen, über sich neu ergebende Kapazitätsanforderungen, Beschaffungstrends, regulatorische Überlegungen und Partnerschaftsmöglichkeiten im Zusammenhang mit kritischen Mineralien und fortschrittlichen Materialien, die für die nationale Sicherheit und die Sicherheit verbündeter Staaten von entscheidender Bedeutung sind, auf dem Laufenden zu bleiben.