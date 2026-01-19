    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsHang Seng IndexvorwärtsNachrichten zu Hang Seng

    Überwiegend im Minus - Shanghai im Plus nach Wirtschaftsdaten

    • Aktienmärkte in Fernost starten mit Verlusten.
    • US-Börsen beeinflussen negative Vorgaben in Asien.
    • Chinas Wirtschaft wächst um 4,5 Prozent im Q4.
    Aktien Asien - Überwiegend im Minus - Shanghai im Plus nach Wirtschaftsdaten
    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Mehrheitlich mit Verlusten sind die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost in die neue Börsenwoche gestartet. Händler verwiesen auf negative Vorgaben der US-Börsen, die am Freitag ihre früheren Gewinne abgegeben und etwas tiefer geschlossen hatten. Nach oben ging es zu Wochenbeginn hingegen für die chinesischen Festland-Börsen nach der Bekanntgabe neuer Konjunkturdaten.

    Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss mit einem Verlust von 0,7 Prozent bei 53.583 Punkten. Für den Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong ging es zuletzt um ein Prozent auf 26.566 Zähler nach unten. Der australische S&P/ASX 200 verlor 0,3 Prozent auf 8.874 Punkte.

    Dagegen stieg der CSI-300-Index der chinesischen Festlandsbörsen um 0,1 Prozent auf 4.735 Punkte. Chinas Wirtschaft ist im vierten Quartal 2025 wie von Experten und der Regierung erwartet um 4,5 Prozent gewachsen. Damit verzeichnete die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt das schwächste Quartalswachstum seit dem Ende des Corona-Lockdowns vor drei Jahren. Für das Gesamtjahr meldeten die Statistiker ein Wachstum von 5,0 Prozent. Damit wurde das von der Regierung ausgegebene Ziel von "rund fünf Prozent" erreicht./edh/tih





