Biesterfeld SE / Betti Heick in den Vorstand der Biesterfeld Group ...

    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    • Betti Heick wird Vorstand ab 1. März 2026.
    • Nachfolgeprozess für Peter Wilkes bis Ende 2026.
    • Heick bringt internationale Expertise und Netzwerk mit.
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    Betti Heick in den Vorstand der Biesterfeld Group berufen (FOTO) Hamburg (ots) - Der Aufsichtsrat der Biesterfeld SE hat Betti Heick zum 1. März 2026 in den Vorstand der Biesterfeld Gruppe berufen.

    "Die Ernennung von Frau Heick ist Teil eines schrittweisen Nachfolgeprozesses für Peter Wilkes, der Ende 2026 in den Ruhestand treten wird", erklärt Dirk J. Biesterfeld, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Biesterfeld SE. "Frau Heick ist seit vielen Jahren Teil der Biesterfeld-Familie und verfügt über ein breites, belastbares internationales Netzwerk, das auf vertrauensvollen Beziehungen innerhalb der weltweiten Biesterfeld Gruppe sowie zu wichtigen externen Partnern beruht. Als neues Mitglied des Vorstands wird sie die Weiterentwicklung unserer strategischen Ausrichtung in wichtigen Märkten und Regionen maßgeblich vorantreiben. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Frau Heick und wünsche ihr viel Erfolg."

    In den vergangenen 21 Jahren hat Betti zahlreiche Schlüsselpositionen innerhalb von Biesterfeld innegehabt, zuletzt als Global Business Director Consumer. Sie bringt herausragende fachliche Expertise sowie aufgrund ihrer langjährigen Zugehörigkeit ein tiefes Verständnis für das traditionsreiche Erbe und die zukünftige Ausrichtung des Unternehmens mit. In ihren neuen Bereich fallen die Business Units Consumer und HealthCare, die Vertriebsregion Europa und das Cluster Technology & Innovation.

    Stephan Glander, CEO der Biesterfeld SE, betont: "Ich freue mich sehr über die Ernennung von Betti. Sie ist eine starke Führungspersönlichkeit mit ausgeprägter Transformations- und Wachstums-orientierung, die es versteht Menschen zu inspirieren und Teams erfolgreich weiterzuentwickeln. Sie ist eine hervorragende Ergänzung für den Vorstand und wird einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, Biesterfeld auf seinem ambitionierten Weg in eine starke Zukunft zu unterstützen. Ich freue mich auf eine enge und erfolgreiche Zusammenarbeit."

    Über die Biesterfeld SE

    Die Biesterfeld SE ist die Holdinggesellschaft der Biesterfeld Gruppe, einem der international führenden Distributions- und Dienstleistungsunternehmen in den Bereichen Kunststoff, Kautschuk, Spezialchemie und Inhaltsstoffe. Gegründet 1906 in Hamburg, Deutschland, beschäftigt die Gruppe heute mehr als 1100 Mitarbeiter an über 50 Standorten in Europa, Südamerika, Asien und Afrika und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von 1,29 Milliarden Euro (GJ 2024). Das Unternehmen, das sich vollständig in Familienbesitz befindet, bietet spezialisiertes Markt-Know-how, anwendungsbezogene technische Beratung und Dienstleistungen sowie ein umfassendes Produktportfolio für zahlreiche Branchen in den Geschäftsbereichen Standard Polymers, Engineered Polymers, Performance Polymers, HealthCare, Consumer, Industrial und Rubber.

    Pressekontakt:

    Eva Switala
    Leiterin Unternehmenskommunikation
    Ferdinandstraße 41
    20095 Hamburg
    +49 40 32008-670
    mailto:e.switala@biesterfeld.com
    http://www.biesterfeld.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/158959/6198819 OTS: Biesterfeld SE






