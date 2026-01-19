Robinhood Markets Registered (A) Aktie weiter auf Talfahrt - -5,10 % - 19.01.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Robinhood Markets Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von -5,10 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Robinhood Markets Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,00 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,10 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Robinhood Markets, Inc. bietet eine benutzerfreundliche Plattform für provisionsfreien Handel mit Aktien, ETFs, Optionen und Kryptowährungen, um den Zugang zu Finanzmärkten zu demokratisieren. Als führende Plattform für junge Investoren konkurriert Robinhood mit E*TRADE, Charles Schwab und Fidelity. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die einfache App-Nutzung.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Robinhood Markets Registered (A) insgesamt ein Minus von -22,16 % zu verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Robinhood Markets Registered (A) Aktie damit um -10,40 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,98 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Robinhood Markets Registered (A) eine negative Entwicklung von -10,34 % erlebt.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,82 % geändert.

Robinhood Markets Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -10,40 % 1 Monat -13,98 % 3 Monate -22,16 % 1 Jahr +99,19 %

Informationen zur Robinhood Markets Registered (A) Aktie

Es gibt 786 Mio. Robinhood Markets Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 68,91 Mrd.EUR € wert.

Robinhood Markets Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Robinhood Markets Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Robinhood Markets Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.