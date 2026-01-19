    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRobinhood Markets Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Robinhood Markets Registered (A)

    Besonders beachtet!

    281 Aufrufe 281 0 Kommentare 0 Kommentare

    Robinhood Markets Registered (A) Aktie weiter auf Talfahrt - -5,10 % - 19.01.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Robinhood Markets Registered (A) Aktie bisher Verluste von -5,10 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Robinhood Markets Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Robinhood Markets Registered (A) Aktie weiter auf Talfahrt - -5,10 % - 19.01.2026
    Foto: STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Robinhood Markets, Inc. bietet eine benutzerfreundliche Plattform für provisionsfreien Handel mit Aktien, ETFs, Optionen und Kryptowährungen, um den Zugang zu Finanzmärkten zu demokratisieren. Als führende Plattform für junge Investoren konkurriert Robinhood mit E*TRADE, Charles Schwab und Fidelity. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die einfache App-Nutzung.

    Robinhood Markets Registered (A) Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 19.01.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Robinhood Markets Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von -5,10 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Robinhood Markets Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,00 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,10 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    7.409,58€
    Basispreis
    4,71
    Ask
    × 14,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    6.340,97€
    Basispreis
    4,49
    Ask
    × 14,78
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Robinhood Markets Registered (A) insgesamt ein Minus von -22,16 % zu verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die Robinhood Markets Registered (A) Aktie damit um -10,40 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,98 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Robinhood Markets Registered (A) eine negative Entwicklung von -10,34 % erlebt.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,82 % geändert.

    Robinhood Markets Registered (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -10,40 %
    1 Monat -13,98 %
    3 Monate -22,16 %
    1 Jahr +99,19 %

    Informationen zur Robinhood Markets Registered (A) Aktie

    Es gibt 786 Mio. Robinhood Markets Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 68,91 Mrd.EUR € wert.

    Robinhood Markets Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Robinhood Markets Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Robinhood Markets Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Robinhood Markets Registered (A)

    -4,78 %
    -10,60 %
    -13,68 %
    -22,72 %
    +93,68 %
    +987,47 %
    +422,16 %
    ISIN:US7707001027WKN:A3CVQC



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Robinhood Markets Registered (A) Aktie weiter auf Talfahrt - -5,10 % - 19.01.2026 Am heutigen Handelstag muss die Robinhood Markets Registered (A) Aktie bisher Verluste von -5,10 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Robinhood Markets Registered (A) Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     