Mehr Privatschulen in Deutschland

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Zahl der Privatschulen in Deutschland steigt: Im vergangenen Schuljahr (2024/25) waren rund 3.800 allgemeinbildende Schulen hierzulande in privater Trägerschaft, was einem Anteil von etwa 12 Prozent entspricht. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden weiter mitteilte, stieg die Zahl der Privatschulen in den vergangenen zehn Jahren um etwa sieben Prozent. Im selben Zeitraum ging die Zahl der öffentlichen Schulen um knapp vier Prozent auf 29.000 zurück.

Dennoch blieb der Anteil der Privatschülerinnen und -schüler im Zehn-Jahres-Vergleich weitgehend konstant, wie aus den Daten hervorgeht. So ging im Schuljahr 2024/25 - wie in den Jahren zuvor - knapp ein Zehntel (9 Prozent) der Kinder und Jugendlichen, welche allgemeinbildende Schulen besuchten, auf Privatschulen. "Diese Konstanz ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass die Privatschulen durchschnittlich kleiner als die öffentlichen sind und die Schließungen von öffentlichen Schulen häufig durch Vergrößerungen der verbliebenen öffentlichen Einrichtungen ausgeglichen wurden", erklärten die Statistiker.