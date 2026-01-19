    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Dax startet schwach - Zolldrohungen schicken Börse auf Talfahrt

    Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Montag schwach in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 25.020 Punkten berechnet, 1,1 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag.

    "Die Unsicherheit ist zurück", sagte Thomas Altmann von QC Partners. "Und wieder sind es US-Zolldrohungen, die die Märkte erschüttern. Noch ist es Rhetorik. Noch bleiben zwei Wochen Zeit für Verhandlungen."

    Es bestehe das Potenzial für eine noch nie dagewesene Spirale aus Zöllen, Gegenzöllen und weiteren Maßnahmen. Anders als in früheren Verhandlungen werde die EU wohl diesmal nicht klein beigeben.

    Welche Zölle am Ende auf beiden Seiten drohen könnten, sei kaum absehbar. "Denn das im vergangenen Jahr ausgehandelte Zollabkommen zwischen der EU und den USA steht ebenfalls auf der Kippe. Für die deutsche Wirtschaft könnte das massive Folgen haben. Denn die USA sind der wichtigste ausländische Absatzmarkt für Produkte made in Germany."

    "An den Börsen ist der Höhenflug fürs Erste vorbei. Die initialen Verluste bleiben allerdings überschaubar. Dennoch besteht die Hoffnung, dass eine Einigung am Verhandlungstisch gefunden wird. Die Börsianer haben sich in den vergangenen 12 Monaten ein Stück weit daran gewöhnt, dass Donald Trump Zölle zum politischen Verhandlungsmittel gemacht hat. Dennoch werden Risikoassets wie Aktien abgebaut. Stattdessen wird der sichere Hafen der Edelmetalle gesucht", sagte Altmann.

    Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmorgen stärker: Ein Euro kostete 1,1625 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8602 Euro zu haben.

    Der Goldpreis konnte deutlich profitieren, am Morgen wurden für eine Feinunze 4.671 US-Dollar gezahlt (+1,6 Prozent). Das entspricht einem Preis von 129,17 Euro pro Gramm.

    Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagmorgen gegen 9 Uhr deutscher Zeit 63,66 US-Dollar, das waren 47 Cent oder 0,7 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.



    Verfasst von Redaktion dts
