    Douglas Q1 2025/26: Margen unter Erwartung, Prognose bleibt

    Douglas startet verhalten ins Geschäftsjahr 2025/26: Trotz leichtem Umsatzplus bleibt die Profitabilität hinter den Erwartungen zurück, die Jahresziele werden jedoch bestätigt.

    • Douglas AG erzielte im Q1 2025/26 eine bereinigte EBITDA-Marge von 19,9%, was unter der Markterwartung von 20,8% liegt.
    • Der Konzernumsatz stieg um 1,7% auf 1,67 Milliarden Euro.
    • Die bereinigte EBITDA-Marge wurde durch Druck auf die Bruttomarge und hohe Preissensibilität der Kunden beeinflusst.
    • Die Gesamtjahresprognose für 2025/26 bleibt unverändert: Konzernumsatz zwischen 4,65 und 4,80 Milliarden Euro.
    • Die prognostizierte bereinigte EBITDA-Marge für das Gesamtjahr beträgt rund 16,5%.
    • Die endgültigen Ergebnisse für das erste Quartal werden am 11. Februar 2026 veröffentlicht.

    Der Kurs von Douglas lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 11,810EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,42 % im Minus.
    11 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 11,760EUR das entspricht einem Minus von -0,42 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.009,20PKT (-1,71 %).


    Douglas

    -2,84 %
    -2,21 %
    -4,48 %
    -2,70 %
    -41,67 %
    -56,57 %
    ISIN:DE000BEAU1Y4WKN:BEAU1Y





