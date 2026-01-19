Douglas Q1 2025/26: Margen unter Erwartung, Prognose bleibt
Douglas startet verhalten ins Geschäftsjahr 2025/26: Trotz leichtem Umsatzplus bleibt die Profitabilität hinter den Erwartungen zurück, die Jahresziele werden jedoch bestätigt.
- Douglas AG erzielte im Q1 2025/26 eine bereinigte EBITDA-Marge von 19,9%, was unter der Markterwartung von 20,8% liegt.
- Der Konzernumsatz stieg um 1,7% auf 1,67 Milliarden Euro.
- Die bereinigte EBITDA-Marge wurde durch Druck auf die Bruttomarge und hohe Preissensibilität der Kunden beeinflusst.
- Die Gesamtjahresprognose für 2025/26 bleibt unverändert: Konzernumsatz zwischen 4,65 und 4,80 Milliarden Euro.
- Die prognostizierte bereinigte EBITDA-Marge für das Gesamtjahr beträgt rund 16,5%.
- Die endgültigen Ergebnisse für das erste Quartal werden am 11. Februar 2026 veröffentlicht.
