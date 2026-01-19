Besonders beachtet!
Carl Zeiss Meditec - Aktie im Rampenlicht - 19.01.2026
Am 19.01.2026 ist die Carl Zeiss Meditec Aktie, bisher, um -2,93 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Carl Zeiss Meditec Aktie.
Carl Zeiss Meditec ist ein führender Anbieter in der Medizintechnik, spezialisiert auf ophthalmologische Geräte und chirurgische Mikroskope. Mit starker globaler Präsenz konkurriert es mit Alcon und Bausch + Lomb. Bekannt für Präzision und Innovation, bietet Zeiss einzigartige optische Lösungen.
Carl Zeiss Meditec aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 19.01.2026
Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -2,93 % verliert die Carl Zeiss Meditec Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Die Talfahrt der Carl Zeiss Meditec Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,30 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 38,46€, mit einem Minus von -2,93 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?
Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Carl Zeiss Meditec abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -14,44 % verkraften.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Carl Zeiss Meditec Aktie damit um -5,71 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,91 %. Im Jahr 2026 gab es für Carl Zeiss Meditec bisher ein Minus von -2,70 %.
Carl Zeiss Meditec Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-5,71 %
|1 Monat
|-1,91 %
|3 Monate
|-14,44 %
|1 Jahr
|-18,28 %
Informationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie
Es gibt 89 Mio. Carl Zeiss Meditec Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,40 Mrd. € wert.
Carl Zeiss Meditec Aktie jetzt kaufen?
Ob die Carl Zeiss Meditec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Carl Zeiss Meditec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.