Rheinmetall Aktie legt zu - 19.01.2026

Mit einer Performance von +2,39 % konnte die Rheinmetall Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Rheinmetall Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,31 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1.951,50€, mit einem Plus von +2,39 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Rheinmetall ist ein führender Anbieter von Verteidigungs- und Automobiltechnologien, spezialisiert auf militärische Systeme und Automobilkomponenten. Das Unternehmen bietet gepanzerte Fahrzeuge, Waffen, Munition und Automobilteile. Es ist ein bedeutender Akteur im europäischen Verteidigungssektor. Hauptkonkurrenten sind BAE Systems und Bosch. Rheinmetall besticht durch Innovationskraft und duale Marktpräsenz.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Rheinmetall Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um -0,71 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +22,23 %. Im Jahr 2026 gab es für Rheinmetall bisher ein Plus von +20,67 %.

Zeitraum Performance 1 Woche -0,71 % 1 Monat +22,23 % 3 Monate +12,10 % 1 Jahr +169,81 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Rheinmetall Aktie, die durch geopolitische Spannungen und eine steigende Nachfrage nach Rüstungsaufträgen positiv beeinflusst wird. Technische Analysen zeigen, dass ein Überwinden der 2000 Euro-Marke entscheidend ist, um eine Top-Bildung zu vermeiden. Die langfristigen Wachstumsaussichten werden durch die Notwendigkeit einer stärkeren europäischen Verteidigung untermauert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 89,40 Mrd. € wert.

Der Krieg in der Ukraine hat militärische Doktrinen, die über Jahrzehnte in den Generalstäben der NATO als unumstößlich galten, innerhalb weniger Monate pulverisiert. Die schockierende Erkenntnis: Selbst der modernste Kampfpanzer ist ohne Schutz ein …

Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.