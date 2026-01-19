BMW Aktie fällt auf 85,84€ - 19.01.2026

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die BMW-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +7,06 % zu Buche.

Mit einer Performance von -3,38 % musste die BMW Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der BMW Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,94 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,38 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

BMW kombiniert Luxus mit Leistung und setzt auf nachhaltige Innovationen, um sich im Premiumsegment zu differenzieren.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die BMW Aktie damit um -7,94 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,71 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von BMW einen Rückgang von -9,28 %.

BMW Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,94 % 1 Monat -8,71 % 3 Monate +7,06 % 1 Jahr +12,01 %

Informationen zur BMW Aktie

Es gibt 561 Mio. BMW Aktien. Damit ist das Unternehmen 48,09 Mrd. € wert.

Die Privatbank Berenberg hat BMW mit einem unveränderten Kursziel von 92 Euro von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Gewinne europäischer Autokonzerne dürften 2026 zwar steigen, die Risiken für das China-Geschäft seien aber spürbar, schrieb Romain …

Das Risiko weiterer Importzölle der USA auf Einfuhren europäischer Nato-Staaten hat am Montag im vorbörslichen Handel vor allem die Kurse deutscher Automobilhersteller belastet. Auf Tradegate büßten BMW , Volkswagen , Mercedes -Benz und Porsche …

Neue Zollsorgen dürften den Wochenstart am deutschen Aktienmarkt zunächst verhageln. Für den Dax zeichnet sich ein deutlicher Rückschlag zurück unter die runde Marke von 25.000 Punkten ab. Eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax …

BMW Aktie jetzt kaufen?

Ob die BMW Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BMW Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.