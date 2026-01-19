    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBMW AktievorwärtsNachrichten zu BMW

    BMW Aktie fällt auf 85,84€ - 19.01.2026

    Am heutigen Handelstag muss die BMW Aktie bisher Verluste von -3,38 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der BMW Aktie.

    Foto: Sina Schuldt - dpa

    BMW kombiniert Luxus mit Leistung und setzt auf nachhaltige Innovationen, um sich im Premiumsegment zu differenzieren.

    BMW Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 19.01.2026

    Mit einer Performance von -3,38 % musste die BMW Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der BMW Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,94 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,38 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die BMW-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +7,06 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die BMW Aktie damit um -7,94 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,71 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von BMW einen Rückgang von -9,28 %.

    BMW Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,94 %
    1 Monat -8,71 %
    3 Monate +7,06 %
    1 Jahr +12,01 %

    Informationen zur BMW Aktie

    Es gibt 561 Mio. BMW Aktien. Damit ist das Unternehmen 48,09 Mrd. € wert.

    Berenberg senkt BMW auf 'Hold' - Ziel 92 Euro


    Die Privatbank Berenberg hat BMW mit einem unveränderten Kursziel von 92 Euro von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Gewinne europäischer Autokonzerne dürften 2026 zwar steigen, die Risiken für das China-Geschäft seien aber spürbar, schrieb Romain …

    Autosektor stark unter Druck wegen Zollandrohung


    Das Risiko weiterer Importzölle der USA auf Einfuhren europäischer Nato-Staaten hat am Montag im vorbörslichen Handel vor allem die Kurse deutscher Automobilhersteller belastet. Auf Tradegate büßten BMW , Volkswagen , Mercedes -Benz und Porsche …

    Dax rutscht wegen Zollsorgen unter 25.000 Punkte


    Neue Zollsorgen dürften den Wochenstart am deutschen Aktienmarkt zunächst verhageln. Für den Dax zeichnet sich ein deutlicher Rückschlag zurück unter die runde Marke von 25.000 Punkten ab. Eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax …

    BMW Aktie jetzt kaufen?


    Ob die BMW Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BMW Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    BMW

    -4,07 %
    -9,52 %
    -10,28 %
    +7,06 %
    +12,01 %
    -4,87 %
    +23,72 %
    +8,93 %
    +532.525,00 %
