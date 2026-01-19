Siemens Healthineers Aktie fällt auf 44,88€ - 19.01.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Siemens Healthineers Aktie. Mit einer Performance von -3,34 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Siemens Healthineers Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,47 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 44,88€, mit einem Minus von -3,34 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Siemens Healthineers ist ein global führendes Medizintechnikunternehmen, das innovative Lösungen in der Bildgebung und Diagnostik bietet. Mit starken Marktanteilen und einem Fokus auf digitale Gesundheitslösungen differenziert es sich von Konkurrenten wie GE Healthcare und Philips. Die Integration von Technologie und Diagnostik verschafft dem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Siemens Healthineers mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -4,94 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,63 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,02 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +2,24 % gewonnen.

Siemens Healthineers Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,63 % 1 Monat +3,02 % 3 Monate -4,94 % 1 Jahr -11,57 %

Informationen zur Siemens Healthineers Aktie

Es gibt 1 Mrd. Siemens Healthineers Aktien. Damit ist das Unternehmen 50,53 Mrd. € wert.

Siemens Healthineers Aktie jetzt kaufen?

Ob die Siemens Healthineers Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Healthineers Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.