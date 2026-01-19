Porsche Holding SE Aktie knickt um -3,38 % ein - 19.01.2026

Die Porsche Holding SE Aktie notiert aktuell bei 36,29€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,38 % nachgegeben, was einem Verlust von -1,27 € entspricht. Die Talfahrt der Porsche Holding SE Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,31 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 36,29€, mit einem Minus von -3,38 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Porsche Holding SE ist eine führende Investmentgesellschaft im Automobilsektor mit strategischem Fokus auf Beteiligungen, insbesondere an der Volkswagen AG. Sie besitzt eine starke Marktstellung und hebt sich durch ihre Mehrheitsbeteiligung an Volkswagen von Konkurrenten ab.

Obwohl die Porsche Holding SE Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +6,43 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -7,54 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,28 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Porsche Holding SE um -10,32 % verloren.

Porsche Holding SE Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,54 % 1 Monat -10,28 % 3 Monate +6,43 % 1 Jahr +0,58 %

Informationen zur Porsche Holding SE Aktie

Es gibt 153 Mio. Porsche Holding SE Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,57 Mrd. € wert.

Porsche Holding SE Aktie jetzt kaufen?

Ob die Porsche Holding SE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Porsche Holding SE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.