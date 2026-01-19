    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz

    Volkswagen (VW) Vz - Aktie zeigt Schwäche - 19.01.2026

    Am 19.01.2026 ist die Volkswagen (VW) Vz Aktie, bisher, um -3,22 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Volkswagen (VW) Vz Aktie.

    Foto: Ole Spata - dpa

    Volkswagen AG ist ein global führender Automobilhersteller mit Fokus auf Pkw, Nutzfahrzeuge und Elektromobilität. Starke Marktstellung in Europa, China und den USA. Hauptkonkurrenten sind Toyota, GM, Ford und Stellantis. VW bietet eine breite Markenpalette und innovative Elektromobilitätslösungen.

    Volkswagen (VW) Vz aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 19.01.2026

    Mit einer Performance von -3,22 % musste die Volkswagen (VW) Vz Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der Volkswagen (VW) Vz Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,46 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 98,18, mit einem Minus von -3,22 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Volkswagen (VW) Vz in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +7,84 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Volkswagen (VW) Vz Aktie damit um -7,74 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,29 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Volkswagen (VW) Vz -7,02 % verloren.

    Volkswagen (VW) Vz Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,74 %
    1 Monat -7,29 %
    3 Monate +7,84 %
    1 Jahr +5,13 %

    Informationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Es gibt 206 Mio. Volkswagen (VW) Vz Aktien. Damit ist das Unternehmen 20,26 Mrd. € wert.

    Autosektor stark unter Druck wegen Zollandrohung


    Das Risiko weiterer Importzölle der USA auf Einfuhren europäischer Nato-Staaten hat am Montag im vorbörslichen Handel vor allem die Kurse deutscher Automobilhersteller belastet. Auf Tradegate büßten BMW , Volkswagen , Mercedes -Benz und Porsche …

    BERENBERG stuft VOLKSWAGEN auf 'Buy'


    Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Volkswagen (VW) von 113 auf 118 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Gewinne europäischer Autokonzerne dürften 2026 zwar steigen, die Risiken für das China-Geschäft seien aber …

    Heute Details zu E-Auto-Förderung


    Nach einer Einigung innerhalb der Bundesregierung am Sonntagabend will Umweltminister Carsten Schneider (SPD) wie angekündigt um 10.00 Uhr Details der neuen Elektroauto-Prämie vorstellen. Das sagte ein Ministeriumssprecher der Deutschen …

    Volkswagen (VW) Vz Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Volkswagen (VW) Vz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Volkswagen (VW) Vz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Volkswagen (VW) Vz

    -3,18 %
    -7,74 %
    -7,29 %
    +7,84 %
    +5,13 %
    -20,87 %
    -35,02 %
    -11,74 %
    +2.061,53 %
    ISIN:DE0007664039WKN:766403



