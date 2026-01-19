    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMercedes-Benz Group AktievorwärtsNachrichten zu Mercedes-Benz Group

    Mercedes-Benz Group Aktie knickt ein - 19.01.2026

    Am 19.01.2026 ist die Mercedes-Benz Group Aktie, bisher, um -2,76 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Mercedes-Benz Group Aktie.

    Foto: Matthias Balk - dpa

    Mercedes-Benz ist ein führender Hersteller von Premiumfahrzeugen, bekannt für Luxus und Innovation, mit starker globaler Präsenz und Konkurrenz durch BMW, Audi und Tesla.

    Mercedes-Benz Group Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 19.01.2026

    Mit einer Performance von -2,76 % musste die Mercedes-Benz Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der Mercedes-Benz Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,93 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 57,15, mit einem Minus von -2,76 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Mercedes-Benz Group in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +6,36 % bestehen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -8,33 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,79 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Mercedes-Benz Group eine negative Entwicklung von -7,88 % erlebt.

    Mercedes-Benz Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,33 %
    1 Monat -6,79 %
    3 Monate +6,36 %
    1 Jahr +3,52 %

    Informationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

    Es gibt 963 Mio. Mercedes-Benz Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 54,88 Mrd. € wert.

    Autosektor stark unter Druck wegen Zollandrohung


    Das Risiko weiterer Importzölle der USA auf Einfuhren europäischer Nato-Staaten hat am Montag im vorbörslichen Handel vor allem die Kurse deutscher Automobilhersteller belastet. Auf Tradegate büßten BMW , Volkswagen , Mercedes -Benz und Porsche …

    BERENBERG stuft Mercedes-Benz Group auf 'Hold'


    Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 60 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Gewinne europäischer Autokonzerne dürften 2026 zwar steigen, die Risiken für das China-Geschäft seien aber spürbar, …

    Heute Details zu E-Auto-Förderung


    Nach einer Einigung innerhalb der Bundesregierung am Sonntagabend will Umweltminister Carsten Schneider (SPD) wie angekündigt um 10.00 Uhr Details der neuen Elektroauto-Prämie vorstellen. Das sagte ein Ministeriumssprecher der Deutschen …

    Mercedes-Benz Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Mercedes-Benz Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Mercedes-Benz Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Mercedes-Benz Group

    -3,16 %
    -8,96 %
    -7,44 %
    +6,36 %
    +3,52 %
    -14,88 %
    +19,59 %
    +2,45 %
    +194,00 %
    ISIN:DE0007100000WKN:710000



