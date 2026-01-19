RENK Group - Aktie legt am 19.01.2026 stark zu

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von RENK Group in den letzten drei Monaten Verluste von -2,75 % verkraften.

Die RENK Group Aktie konnte bisher um +4,11 % auf 65,07€ zulegen. Das sind +2,57 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,32 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der RENK Group Aktie. Nach einem Plus von +2,32 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 65,07€, mit einem Plus von +4,11 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die RENK Group Aktie damit um -3,84 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,78 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei RENK Group auf +15,01 %.

RENK Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,84 % 1 Monat +15,78 % 3 Monate -2,75 % 1 Jahr +169,11 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur RENK Group Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Kursvolatilität mit teils rund 10% Rückgangen, mutmaßliche Leerverkäufe/Trading‑Roboter, stark divergierende Analystenziele (u.a. 75/76/72 € vs. 53 €), die fundamentale Stärke durch volle Auftragsbücher und Monopol bei Präzisionsgetrieben (TKMS‑Abhängigkeit), Gewinnmitnahmen, technische Schwäche um 62 € und Überlegungen, bei

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber RENK Group eingestellt.

Informationen zur RENK Group Aktie

Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,50 Mrd. € wert.

RENK Group Aktie jetzt kaufen?

