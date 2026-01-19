Besonders beachtet!
RENK Group - Aktie legt am 19.01.2026 stark zu
Am heutigen Handelstag konnte die RENK Group Aktie bisher um +4,11 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der RENK Group Aktie.
RENK Group Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 19.01.2026
Die RENK Group Aktie konnte bisher um +4,11 % auf 65,07€ zulegen. Das sind +2,57 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,32 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der RENK Group Aktie. Nach einem Plus von +2,32 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 65,07€, mit einem Plus von +4,11 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?
Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von RENK Group in den letzten drei Monaten Verluste von -2,75 % verkraften.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die RENK Group Aktie damit um -3,84 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,78 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei RENK Group auf +15,01 %.
RENK Group Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-3,84 %
|1 Monat
|+15,78 %
|3 Monate
|-2,75 %
|1 Jahr
|+169,11 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur RENK Group Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Kursvolatilität mit teils rund 10% Rückgangen, mutmaßliche Leerverkäufe/Trading‑Roboter, stark divergierende Analystenziele (u.a. 75/76/72 € vs. 53 €), die fundamentale Stärke durch volle Auftragsbücher und Monopol bei Präzisionsgetrieben (TKMS‑Abhängigkeit), Gewinnmitnahmen, technische Schwäche um 62 € und Überlegungen, bei
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber RENK Group eingestellt.
Informationen zur RENK Group Aktie
Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,50 Mrd. € wert.
RENK Group Aktie jetzt kaufen?
Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.