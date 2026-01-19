HENSOLDT Aktie steigt um +2,98 % - 19.01.2026

Mit einer Performance von +2,98 % konnte die HENSOLDT Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,13 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der HENSOLDT Aktie. Nach einem Plus von +3,13 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 95,15€. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die HENSOLDT Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -0,38 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +2,95 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +27,83 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei HENSOLDT auf +28,44 %.

Zeitraum Performance 1 Woche +2,95 % 1 Monat +27,83 % 3 Monate -0,38 % 1 Jahr +150,68 %

Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,98 Mrd. € wert.

Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.