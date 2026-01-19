tonies Registered (A) - Aktie erlebt Kurseinbruch -4,04 % - 19.01.2026

Die tonies Registered (A) Aktie ist bisher um -4,04 % auf 10,440€ gefallen. Das sind -0,440 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,49 %, geht es heute bei der tonies Registered (A) Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Tonies Registered (A) bietet mit der Toniebox ein einzigartiges, kinderfreundliches Audioerlebnis, das sich durch seine intuitive Bedienung und das innovative Konzept der Tonie-Figuren von der Konkurrenz abhebt.

Obwohl die tonies Registered (A) Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +28,28 %.

Allein seit letzter Woche ist die tonies Registered (A) Aktie damit um -4,48 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,22 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei tonies Registered (A) auf +2,50 %.

tonies Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,48 % 1 Monat +9,22 % 3 Monate +28,28 % 1 Jahr +54,94 %

Informationen zur tonies Registered (A) Aktie

Es gibt 113 Mio. tonies Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,18 Mrd. € wert.

tonies Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die tonies Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur tonies Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.