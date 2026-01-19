Douglas: 1,7% Umsatzwachstum im Q1 trotz schwieriger Märkte
Trotz Gegenwind im Premium-Beauty-Markt startet die Douglas Group solide ins Geschäftsjahr 2025/26 und bestätigt ihre ambitionierten Ziele bei Umsatz, Profitabilität und Wachstum.
Foto: adobe.stock.com
- Die Douglas Group erzielte im ersten Quartal 2025/26 ein Umsatzwachstum von 1,7% auf 1,67 Milliarden Euro, trotz eines herausfordernden Marktumfelds.
- Die bereinigte EBITDA-Marge lag bei 19,9%, was einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr (21,5%) darstellt, beeinflusst durch Preisdruck und Produktmix.
- Der Premium-Beauty-Markt zeigte im Dezember in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden schwächere Entwicklungen, während Mittel- und Osteuropa weiterhin stark blieben.
- Die Umsätze während der Verkaufsaktionen „Singles‘ Day“ und „Black Week“ entwickelten sich gut, führten aber zu Vorzieheffekten bei Weihnachtskäufen.
- Die Filialumsätze stiegen im Quartal um 0,4%, unterstützt durch den Ausbau des Filialnetzes und die Eröffnung von 13 neuen Standorten; Online-Umsätze legten um 4,2% zu.
- Für das Gesamtjahr 2025/26 bleibt die Prognose unverändert: Umsatz zwischen 4,65 und 4,80 Milliarden Euro, EBITDA-Marge bei rund 16,5%, Nettoverschuldungsgrad zwischen 2,5x und 3,0x.
Der nächste wichtige Termin, Trading Statement 2026, bei Douglas ist am 19.01.2026.
Der Kurs von Douglas lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 11,600EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,19 % im
Minus.
11 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 11,620EUR das entspricht einem Plus von +0,17 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.014,30PKT (-1,68 %).
-2,50 %
-2,72 %
-4,48 %
-2,70 %
-41,67 %
-56,42 %
