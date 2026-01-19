JPMORGAN stuft BBVA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung der Aktien der BBVA nach einem Analystenwechsel beim Kursziel von 23,50 Euro mit "Overweight" wieder aufgenommen. Die Spanier böten Wachstum, attraktive Renditen für ihre Anleger und zusätzliche Optionen, schrieb die nun für die Großbank zuständige Expertin Marta Sanchez Romero am Freitagabend. BBVA habe innerhalb von drei Jahren wohl 30 Milliarden Euro zur Ausschüttung an die Anleger zur Verfügung./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 18:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BBVA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,85 % und einem Kurs von 20,88EUR auf Tradegate (19. Januar 2026, 09:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Marta Sanchez Romero

Analysiertes Unternehmen: BBVA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 23,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

