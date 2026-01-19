Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 19.01. - TecDAX schwach -1,79 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.
Der DAX steht aktuell (09:59:59) bei 25.029,72 PKT und fällt um -1,17 %.
Top-Werte: Rheinmetall +4,69 %, Bayer +2,36 %, Allianz +1,81 %
Flop-Werte: Commerzbank -2,59 %, BMW -2,55 %, adidas -2,50 %
Der MDAX bewegt sich bei 31.636,82 PKT und fällt um -0,82 %.
Top-Werte: RENK Group +6,17 %, HENSOLDT +5,49 %, TKMS +2,89 %
Flop-Werte: Wacker Chemie -3,37 %, Carl Zeiss Meditec -2,72 %, Bechtle -2,66 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.684,89 PKT und fällt um -1,79 %.
Top-Werte: HENSOLDT +5,49 %, Nordex +1,74 %, SMA Solarar Technology +0,96 %
Flop-Werte: Jenoptik -4,70 %, Eckert & Ziegler -4,09 %, Nagarro -3,32 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 5.950,09 PKT und verliert bisher -1,36 %.
Top-Werte: Rheinmetall +4,69 %, Bayer +2,36 %, Allianz +1,81 %
Flop-Werte: Enel -2,80 %, BMW -2,55 %, adidas -2,50 %
Der ATX bewegt sich bei 5.439,01 PKT und fällt um -0,19 %.
Top-Werte: voestalpine +0,96 %, PORR +0,38 %, BAWAG Group +0,33 %
Flop-Werte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -2,57 %, Wienerberger -2,44 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -1,59 %
Der SMI steht bei 13.331,72 PKT und verliert bisher -0,72 %.
Top-Werte: Swisscom +2,00 %, Zurich Insurance Group +1,31 %, Swiss Life Holding +1,19 %
Flop-Werte: CIE Financiere Richemont -2,88 %, Alcon -2,35 %, Kuehne + Nagel International -1,72 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 8.151,74 PKT und fällt um -1,38 %.
Top-Werte: Thales +2,84 %, ORANGE +1,82 %, ArcelorMittal +1,66 %
Flop-Werte: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -2,17 %, STMicroelectronics -2,13 %, Pernod Ricard -2,05 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:54:35) bei 3.000,91 PKT und fällt um -1,38 %.
Top-Werte: Telia Company +1,07 %, AstraZeneca +0,84 %, Tele2 (B) +0,78 %
Flop-Werte: Getinge (B) -3,40 %, Skanska (B) -2,46 %, SKF (B) -2,00 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.530,00 PKT und steigt um +0,91 %.
Top-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction +1,38 %, Coca-Cola HBC +0,45 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,42 %
Flop-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings -2,79 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,62 %, Piraeus Port Authority -1,01 %
