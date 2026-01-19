UBS stuft BAYER AG auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Neutral" belassen. Dass der Oberste Gerichtshof der USA den Glyphosat-Fall "Durnell" nun tatsächlich zur Prüfung angenommen habe, sei sehr wahrscheinlich gewesen, schrieb Matthew Weston am Montagmorgen. Er verwies auf die jüngste Erholungsrally der Aktien. Auch mit einer für Bayer positiven Entscheidung des Supreme Court wäre die Glyphosat-Causa insgesamt noch nicht abgehakt. Weston kann sich aber vorstellen, dass vor dem Richterspruch im Juni Vergleiche Fahrt aufnehmen./ag/gl
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 44,43EUR auf Tradegate (19. Januar 2026, 10:00 Uhr) gehandelt.
