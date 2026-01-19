Henkel AG & Co. KGaA / Henkel startet ins Jubiläumsjahr 2026 (FOTO)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHenkel VZ AktievorwärtsNachrichten zu Henkel VZ

    Henkel AG & Co. KGaA / Henkel startet ins Jubiläumsjahr 2026

    Düsseldorf (ots)

    Henkel feiert 150-jähriges Jubiläum unter dem Motto "Future? Ready!": Pioniergeist, Innovation und Verantwortung im Mittelpunkt - Anerkennung und Vergünstigungen für Mitarbeitende im Jubiläumsjahr sowie Aktionen und Events weltweit

    In diesem Jahr feiert Henkel ein besonderes Jubiläum: Vor 150 Jahren, am 26. September 1876, gründete Fritz Henkel das Unternehmen, aus dem im Laufe seiner Geschichte ein globaler Konzern mit rund 47.000 Mitarbeitenden in über 70 Ländern entstanden ist.

    Das Jubiläumsjahr 2026 steht unter dem Motto "Future? Ready!". Damit soll die Zuversicht in die weitere erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens zum Ausdruck gebracht werden - auch in schwierigen Zeiten mit geopolitischen Verwerfungen, technologischen Umbrüchen und gestiegener Volatilität. Dabei stehen die Eigenschaften im Mittelpunkt, die das Unternehmen seit der Gründung geprägt haben: Pioniergeist, Innovationskraft und Verantwortung.

    "150 Jahre sind ein Meilenstein in der Geschichte von Henkel. Sie stehen für Kontinuität, Pioniergeist und den Mut, immer wieder neu zu denken", sagt Dr. Simone Bagel-Trah, Vorsitzende des Aufsichtsrats und des Gesellschafterausschusses von Henkel. "Als Familienunternehmen tragen wir Verantwortung, gegenüber unseren Mitarbeitenden, der Gesellschaft und kommenden Generationen. Wir sind stolz darauf, wie unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit diesen gemeinsamen Henkel-Spirit immer wieder mit Leben erfüllen und weitertragen. Unser Purpose drückt aus, wofür wir stehen: Mit unserem Pionier- und Unternehmergeist Gutes und Wertvolles zu schaffen - und dabei das Wohl der heutigen sowie der kommenden Generationen im Blick zu haben. Oder: Pioneers at heart for the good of generations . Daher blicke ich mit großer Zuversicht und Vertrauen in unsere Stärken nach vorne."

    "Das Vertrauen in unsere Fähigkeiten, Mitarbeitenden, Innovationskraft und in unsere Unternehmenskultur wollen wir anlässlich des besonderen Geburtstages bekräftigen", sagt Henkel-CEO Carsten Knobel. "Unter dem Motto Future? Ready! starten wir in unser Jubiläumsjahr - ein Jahr, in dem wir mit großem Stolz zurück auf unsere lange Vergangenheit blicken und mit Zuversicht auf den Weg vor uns schauen. Im Mittelpunkt des Jubiläums stehen unsere Mitarbeitenden weltweit, denn sie sind der Schlüssel für unseren Erfolg. Deshalb lassen wir sie auch daran teilhaben - durch konkrete Vorteile wie begünstigte Mitarbeiteraktien, einen zusätzlichen Urlaubstag und natürlich verschiedene Events weltweit rund um den Firmengeburtstag im September."

    Ein Jubiläum, das verbindet: Vorteile für Henkelaner

    Im Rahmen des Mitarbeiteraktienprogramms im Jahr 2026 bietet Henkel allen Teilnehmenden einen exklusiven Jubiläumsvorteil. Henkel stockt jede Investition um 41 Prozent auf, um eine stärkere Beteiligung am Unternehmenserfolg zu ermöglichen. Das heißt vereinfacht, wer als Mitarbeiter:in 100 Euro in Henkel-Aktien investiert, erhält Aktien im Gegenwert von 141 Euro. Zudem erhalten alle Beschäftigten weltweit im Jubiläumsjahr einen zusätzlichen Urlaubstag in ihrem Geburtstagsmonat.

    2026 finden besondere Feierlichkeiten an den Henkel-Standorten weltweit sowie verschiedene Aktivitäten statt, die die Vergangenheit mit einem Blick in die Zukunft verbinden. Höhepunkt wird der 26. September, der Gründungstag des Unternehmens.

    Tradition trifft Zukunft: Henkel blickt auf 150 Jahre Unternehmensgeschichte

    Henkel wurde 1876 in Aachen gegründet und entwickelte sich vom kleinen Waschmittelhersteller zu einem internationalen Unternehmen mit führenden Marktpositionen und starken Marken wie Loctite, Persil und Schwarzkopf. Heute erzielt Henkel einen Jahresumsatz von mehr als 21 Mrd. Euro und beschäftigt weltweit 47.000 Mitarbeitende.

    Einen umfassenden wissenschaftlichen Einblick in die Unternehmensgeschichte bietet die unabhängige Studie "Henkel - Vom Waschmittelhersteller zum Weltunternehmen" von Prof. Dr. Joachim Scholtyseck, die Anfang November im Rahmen einer Expertenrunde der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Das Buch erscheint am 30. Januar 2026 im Verlag C.H.Beck. Details zur Studie finden Sie hier in der Pressemitteilung (https://www.henkel.de/presse-und-medien/presseinfo rmationen-und-pressemappen/2025-11-03-150-jahre-unternehmensgeschichte-von-henke l-in-neuem-buch-vorgestellt-2095370) .

    Weitere Informationen, Bildmaterial sowie die digitale Henkel History Timeline finden Sie hier:
    https://www.henkel.de/presse-und-medien/zahlen-und-fakten/150-jahre-henkel

    Über Henkel

    Mit seinen Marken, Innovationen und Technologien hält Henkel weltweit führende Marktpositionen im Industrie- und Konsumentengeschäft. Mit dem Unternehmensbereich Adhesive Technologies ist Henkel globaler Marktführer bei Klebstoffen, Dichtstoffen und Beschichtungen. Mit Consumer Brands ist das Unternehmen insbesondere mit Wasch- und Reinigungsmitteln sowie im Bereich Haare weltweit in vielen Märkten und Kategorien führend. Die drei größten Marken des Unternehmens sind Loctite, Persil und Schwarzkopf. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte Henkel einen Umsatz von rund 21,6 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von rund 3,1 Mrd. Euro. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. Nachhaltiges Handeln hat bei Henkel lange Tradition und das Unternehmen verfolgt eine klare Nachhaltigkeitsstrategie mit konkreten Zielen. Henkel wurde 1876 gegründet und beschäftigt heute weltweit ein vielfältiges Team von rund 47.000 Mitarbeiter:innen - verbunden durch eine starke Unternehmenskultur, gemeinsame Werte und den Unternehmenszweck: "Pioneers at heart for the good of generations".

    Pressekontakt:

    Weitere Informationen unter http://www.henkel.de
    Fotomaterial finden Sie im Internet unter http://www.henkel.de/presse

    Kontakt
    Kathrin Brokmeier
    Telefon +49 211-797-8605
    E-Mail mailto:kathrin.brokmeier@henkel.com

    Hanna Philipps
    Telefon +49 211-797-3626
    E-Mail mailto:hanna.philipps@henkel.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/9537/6198897
