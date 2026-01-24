    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMcDonald's AktievorwärtsNachrichten zu McDonald's

    Preisexplosion in den USA

    Fast Food wird Luxus: Wie sich Junkfood verändert hat

    Fast Food wird in den USA zum Luxus. Preise steigen, Einkommen hinken hinterher. McDonald’s, Burger King und Co. verlieren Kunden, auch weil viele lieber zu Hause kochen.

    • Fast Food wird in den USA zunehmend teuer und elitär.
    • Einkommen steigen nicht mit Lebenshaltungskosten.
    • Kunden kochen lieber zu Hause, sinkende Besucherzahlen.
    Foto: OpenAI

    Fast Food war in den USA einst eine günstige und leicht zugängliche Nahrungsquelle, doch heute können sich viele Amerikaner mit geringem Einkommen die Restaurants nicht mehr leisten. Dies ist vor allem auf die gestiegenen Preise in Verbindung mit den hohen Lebenshaltungskosten zurückzuführen. 

    Die Los Angeles Times berichtete vor kurzem: "Höhere Kosten für Restaurantbedarf wie Rindfleisch und Gehälter haben die Lebensmittelpreise in die Höhe getrieben und einkommensschwächere Kunden vergrault." Laut einem Unternehmensbericht von McDonald's stieg der Durchschnittspreis eines Menüpunkts des US-Giganten zwischen 2019 und 2024 um rund 40 Prozent.

    Gleichzeitig hält das Verbrauchereinkommen nicht mit den steigenden Lebenshaltungskosten Schritt. McDonald’s-Chef Chris Kempczinski sagte diesbezüglich vor Investoren: "Landesweit sind die Mieten auf einem recht hohen Niveau. Auch die Lebensmittelpreise sind hoch, ob in Restaurants oder Supermärkten. Und die Kinderbetreuung ist teuer. Es gibt eine erhebliche Inflation, die vor allem von Verbrauchern mit niedrigem Einkommen getragen werden muss."

    Die gestiegenen Preise sind ausschlaggebend, dass US-Burgerketten wie McDonald's und Burger King mit sinkenden Kundenzahlen zu kämpfen haben. The Independent berichtete zudem: "Preiserhöhungen, die teilweise auf die Zölle der Trump-Regierung zurückzuführen sind, treffen Amerikaner mit niedrigem Einkommen überproportional hart, da diese einen größeren Teil ihres Einkommens für Waren als für Dienstleistungen ausgeben, die von den Zöllen nicht direkt betroffen sind."

    Menschen mit geringem Einkommen sparen und essen vermehrt zu Hause. Fortune meinte dazu: "Die Unzufriedenheit wird bei den Amerikanern weiter zunehmen, solange sie Bezahlbarkeit als Problem wahrnehmen, selbst wenn sich die Wirtschaftslage verbessert. Es hält nicht nur einkommensschwache Amerikaner vom Konsum ab, sondern könnte auch bei einigen zu Wut führen, die sich auf den Arbeitsplatz auswirkt."

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

     

     


    Verfasst von Paul Späthling
