    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCitigroup AktievorwärtsNachrichten zu Citigroup
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    SUNRATE gibt neue Allianz mit dem internationalen Reise-Technologieanbieter Juniper Travel Technology bekannt

    SUNRATE gibt neue Allianz mit dem internationalen Reise-Technologieanbieter Juniper Travel Technology bekannt
    Foto: radub85 - stock.adobe.com

    LONDON, 19. Januar 2026 /PRNewswire/ -- SUNRATE, die globale Zahlungs- und Treasury-Management-Plattform, gab heute eine neue Allianz mit dem internationalen Reisetechnologieanbieter Juniper Travel Technology bekannt, die das Engagement beider Unternehmen für die Zukunft des globalen Reisegeschäfts unterstreicht.

    Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird Juniper die Funktionen von SUNRATE für grenzüberschreitende Zahlungen und die Ausgabe von Firmenkreditkarten in sein Reise-Technologie-Ökosystem integrieren. Dies ermöglicht Reiseunternehmen – wie Reiseveranstaltern, Online-Reisebüros, Großhändlern, DMCs, Bettenbanken und Beherbergungsanbietern – Folgendes:

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Citigroup!
    Long
    107,94€
    Basispreis
    0,85
    Ask
    × 11,59
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    127,18€
    Basispreis
    0,89
    Ask
    × 11,57
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    • Ausgabe und Abrechnung von Karten in mehr als 15 Währungen
    • Festlegen von intelligente Ausgabenlimits, um eine vollständige Kontrolle zu gewährleisten und übermäßige Ausgaben zu vermeiden.
    • Reduktion von Betrug mit anpassbaren Sicherheitseinstellungen, um nicht autorisierte Transaktionen zu verhindern.
    • Generierung von Transaktionsauszügen in Echtzeit, die den unterschiedlichen Abstimmungsanforderungen gerecht werden
    • Optimierung der Devisenkosten und Minderung der Wechselkursrisiken
    • Erfassung von Geschäftszahlungen in mehr als 30 Währungen

    „Reiseunternehmen sind in einer der weltweit am stärksten vernetzten Branchen tätig, in der Zahlungen und Devisengeschäfte zu einem Engpass werden können", erklärte Paul Batchelor, Head of Business Development, Europe bei SUNRATE. „Durch die Zusammenarbeit mit Juniper vereinen wir erstklassige Reisetechnologie und eine grenzüberschreitende Zahlungsinfrastruktur der nächsten Generation, um Reiseunternehmen dabei zu unterstützen, nahtlos weltweit zu expandieren."

    Toni Reina, Director of Partnerships bei Juniper, fügte hinzu: „Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit SUNRATE, um unseren Kunden eine effizientere, transparentere und globalere Möglichkeit zur Verwaltung von Lieferantenzahlungen bieten zu können. Die Integration der Funktionen von SUNRATE in unsere Plattform erhöht den Wert unseres Angebots und bekräftigt unser Engagement für digitale Innovation."

    Diese neue Zusammenarbeit soll schrittweise für Kunden eingeführt werden, wobei weitere Produkterweiterungen für das Jahr 2026 und darüber hinaus geplant sind. Da das Reise-Ökosystem zunehmend digitalisiert und vernetzt wird, wird die Zusammenarbeit sowohl SUNRATE als auch Juniper in die Lage versetzen, End-to-End-Lösungen anzubieten, die globale Buchungen, das Lieferantenmanagement und grenzüberschreitende Finanzgeschäfte optimieren.

    Seite 1 von 2 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    SUNRATE gibt neue Allianz mit dem internationalen Reise-Technologieanbieter Juniper Travel Technology bekannt LONDON, 19. Januar 2026 /PRNewswire/ - SUNRATE, die globale Zahlungs- und Treasury-Management-Plattform, gab heute eine neue Allianz mit dem internationalen Reisetechnologieanbieter Juniper Travel Technology bekannt, die das Engagement beider …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     