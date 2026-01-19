SUNRATE gibt neue Allianz mit dem internationalen Reise-Technologieanbieter Juniper Travel Technology bekannt

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird Juniper die Funktionen von SUNRATE für grenzüberschreitende Zahlungen und die Ausgabe von Firmenkreditkarten in sein Reise-Technologie-Ökosystem integrieren. Dies ermöglicht Reiseunternehmen – wie Reiseveranstaltern, Online-Reisebüros, Großhändlern, DMCs, Bettenbanken und Beherbergungsanbietern – Folgendes:

LONDON, 19. Januar 2026 /PRNewswire/ -- SUNRATE, die globale Zahlungs- und Treasury-Management-Plattform, gab heute eine neue Allianz mit dem internationalen Reisetechnologieanbieter Juniper Travel Technology bekannt, die das Engagement beider Unternehmen für die Zukunft des globalen Reisegeschäfts unterstreicht.

Ausgabe und Abrechnung von Karten in mehr als 15 Währungen

Festlegen von intelligente Ausgabenlimits, um eine vollständige Kontrolle zu gewährleisten und übermäßige Ausgaben zu vermeiden.

Reduktion von Betrug mit anpassbaren Sicherheitseinstellungen, um nicht autorisierte Transaktionen zu verhindern.

Generierung von Transaktionsauszügen in Echtzeit, die den unterschiedlichen Abstimmungsanforderungen gerecht werden

Optimierung der Devisenkosten und Minderung der Wechselkursrisiken

Erfassung von Geschäftszahlungen in mehr als 30 Währungen

„Reiseunternehmen sind in einer der weltweit am stärksten vernetzten Branchen tätig, in der Zahlungen und Devisengeschäfte zu einem Engpass werden können", erklärte Paul Batchelor, Head of Business Development, Europe bei SUNRATE. „Durch die Zusammenarbeit mit Juniper vereinen wir erstklassige Reisetechnologie und eine grenzüberschreitende Zahlungsinfrastruktur der nächsten Generation, um Reiseunternehmen dabei zu unterstützen, nahtlos weltweit zu expandieren."

Toni Reina, Director of Partnerships bei Juniper, fügte hinzu: „Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit SUNRATE, um unseren Kunden eine effizientere, transparentere und globalere Möglichkeit zur Verwaltung von Lieferantenzahlungen bieten zu können. Die Integration der Funktionen von SUNRATE in unsere Plattform erhöht den Wert unseres Angebots und bekräftigt unser Engagement für digitale Innovation."

Diese neue Zusammenarbeit soll schrittweise für Kunden eingeführt werden, wobei weitere Produkterweiterungen für das Jahr 2026 und darüber hinaus geplant sind. Da das Reise-Ökosystem zunehmend digitalisiert und vernetzt wird, wird die Zusammenarbeit sowohl SUNRATE als auch Juniper in die Lage versetzen, End-to-End-Lösungen anzubieten, die globale Buchungen, das Lieferantenmanagement und grenzüberschreitende Finanzgeschäfte optimieren.