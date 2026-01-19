    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Bayer am 12-Monats-Hoch: Gehebelte Chancen bei weiterem Kursanstieg

    Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die Aktie auf dem Weg zum Kursziel zumindest auf 48 Euro zulegen kann.

    Nachdem es mit der Mit der Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017) in den vergangen zehn Jahren nach der glücklosen Übernahme von Monsanto zwischen dem März 2015 bis zum 7.4.25 von 140 auf bis zu 18,38 Euro nach unten gegangen war, startete die Aktie im vergangenen November eine Aufwärtsbewegung, die am 19.1.26 bei 44,89 ihren vorläufigen Höhepunkt fand.

    Da die US-Rechtsstreitigkeiten bald überwunden sein sollten und der Bayer-Konzern seine Rückstellungen für den Glyphosat-Komplex senken könne bekräftigten die Experten von JP Morgan mit einem Kursziel von 50 Euro ihr Kaufempfehlung für die Bayer-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die Aktie auf dem Weg zum Kursziel zumindest auf 48 Euro zulegen kann.

    Call-Optionsschein mit Basispreis bei 45 Euro 

    Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die Bayer-Aktie mit Basispreis bei 45 Euro, Bewertungstag 20.3.26, BV 0,1, ISIN: DE000DU6DZR2, wurde beim Aktienkurs von 44,75 Euro mit 0,29 – 0,30 Euro gehandelt.

    Legt die Bayer-Aktie in spätestens einem Monat auf 48 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,43 Euro (+43 Prozent) erhöhen.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 41,60 Euro   

    Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Bayer-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 41,60 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UQ8BJ58, wurde beim Aktienkurs von 44,75 Euro mit 0,32 – 0,33 Euro gehandelt.

    Bei einem Kursanstieg der Bayer-Aktie auf 48 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,64 Euro (+94 Prozent) erhöhen.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 40,72 Euro  

    Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Bayer-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 40,72 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MN17LX6, wurde beim Aktienkurs von 44,75 Euro mit 0,42 – 0,43 Euro quotiert.

    Bei einem Kursanstieg der Bayer-Aktie auf 48 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,72 Euro (+67 Prozent) befinden.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Bayer-Aktien oder von Hebelprodukten auf Bayer-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.





    Walter Kozubek ist Fachbuchautor sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports.

    Verfasst von Walter Kozubek
    Tradingchance Bayer am 12-Monats-Hoch: Gehebelte Chancen bei weiterem Kursanstieg
