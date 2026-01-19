ANALYSE-FLASH
JPMorgan nimmt BBVA mit 'Overweight' wieder auf - Ziel 23,50 Euro
- JPMorgan bewertet BBVA-Aktien mit "Overweight".
- Kursziel von 23,50 Euro für BBVA festgelegt.
- BBVA bietet Wachstum und attraktive Renditen.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung der Aktien der BBVA nach einem Analystenwechsel beim Kursziel von 23,50 Euro mit "Overweight" wieder aufgenommen. Die Spanier böten Wachstum, attraktive Renditen für ihre Anleger und zusätzliche Optionen, schrieb die nun für die Großbank zuständige Expertin Marta Sanchez Romero am Freitagabend. BBVA habe innerhalb von drei Jahren wohl 30 Milliarden Euro zur Ausschüttung an die Anleger zur Verfügung./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 18:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 00:15 / GMT
Die BBVA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,52 % und einem Kurs von 20,74 auf Tradegate (19. Januar 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BBVA Aktie um +2,91 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,22 %.
Die Marktkapitalisierung von BBVA bezifferte sich zuletzt auf 118,23 Mrd..
BBVA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4700 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,667EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 23,000EUR was eine Bandbreite von -27,75 %/+10,79 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 23,50 Euro
