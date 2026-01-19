JPMorgan nimmt BBVA mit 'Overweight' wieder auf - Ziel 23,50 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BBVA Aktie

Die BBVA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,52 % und einem Kurs von 20,74 auf Tradegate (19. Januar 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BBVA Aktie um +2,91 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,22 %.

Die Marktkapitalisierung von BBVA bezifferte sich zuletzt auf 118,23 Mrd..

BBVA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4700 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,667EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 23,000EUR was eine Bandbreite von -27,75 %/+10,79 % bedeutet.