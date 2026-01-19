    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Klingbeil

    Es wird deutliche Antwort Europas auf Trump geben

    Für Sie zusammengefasst
    • EU muss auf Trumps Zoll-Androhungen reagieren.
    • Klingbeil: Keine Erpressung, geschlossene Antwort nötig.
    • Maßnahmen gegen US-Importe und öffentliche Aufträge prüfen.
    Klingbeil - Es wird deutliche Antwort Europas auf Trump geben
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil spricht sich im Konflikt um die US-Ansprüche auf Grönland für deutliche Antworten der EU auf die Zoll-Androhungen von US-Präsident Donald Trump aus. Der Vizekanzler und SPD-Chef sagte in einem Statement mit seinem französischen Amtskollegen Roland Lescure in Berlin: "Wir lassen uns nicht erpressen. Es wird eine geschlossene, eine deutliche Antwort Europas geben und wir bereiten jetzt mit unseren europäischen Partnern geschlossene Gegenmaßnahmen vor." Sie sollten für den Fall vorbereitet werden, dass Trump seine Zoll-Drohungen aufrechterhalte.

    Klingbeil nannte drei Punkte: Die bisherige Zolleinigung, die es mit den USA gebe und die in dieser Woche im Europäischen Parlament verabschiedet werden sollte, liege auf Eis. Das Zweite sei, dass es ausgesetzte EU-Zölle auf Importe aus den USA gebe - diese könnten in Kraft treten. Dazu gebe es einen europäischen Instrumentenkasten, mit dem die EU auf wirtschaftliche Erpressungen mit "sehr empfindlichen Maßnahmen" reagieren könne. Die EU solle den Einsatz dieser Maßnahmen jetzt prüfen.

    Klingbeil sagte, er habe kein Interesse an einer Eskalation. "Wir sind bereit, Lösungen zu finden. Unsere Hand ist ausgestreckt, aber wir sind nicht bereit, uns erpressen zu lassen." Die Grenze sei erreicht.

    Trump hat zusätzliche Zölle gegen Deutschland und andere europäische Nato-Verbündete angekündigt, wenn Dänemark seine riesige Arktisinsel nicht wie gewünscht an die USA verkauft. Ein "Anti-Zwangs-Instrument" würde es der EU ermöglichen, Vergeltungszölle auf den Import von US-Waren zu verhängen. Zudem könnten US-Unternehmen von der Vergabe öffentlicher Aufträge ausgeschlossen werden - oder für bestimmte Produkte Ein- und Ausfuhrbeschränkungen erlassen werden./hoe/DP/jha





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
