    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    Sell-off am Markt

    481 Aufrufe 481 0 Kommentare 0 Kommentare

    Trumps Grönland-Zölle reißen Märkte runter – Rheinmetall & Co. kontern stark

    Europäische Aktien rutschen ab, US-Futures fallen. Nur Verteidigungswerte trotzen dem Abverkauf. Der geopolitische Druck stärkt die Nachfrage nach Rüstungsaktien.

    Für Sie zusammengefasst
    • Europäische Aktien fallen, Rüstungswerte steigen stark.
    • Trump droht mit Zöllen, verstärkt geopolitische Spannungen.
    • Verteidigungsausgaben in Europa könnten zunehmen.
    • Report: Gold & Silber auf Rekordjagd
    Sell-off am Markt - Trumps Grönland-Zölle reißen Märkte runter – Rheinmetall & Co. kontern stark
    Foto: Mads Claus Rasmussen - Ritzau Scanpix Foto

    Die Spannungen zwischen den USA und Europa rund um Grönland haben die Finanzmärkte erfasst und wirken zugleich als Kurstreiber für europäische Rüstungsaktien. Auslöser ist die Drohung von US-Präsident Donald Trump, Zölle gegen acht europäische Länder zu verhängen, darunter Schweden, Deutschland und Dänemark, weil sie seine Pläne zur Übernahme Grönlands nicht unterstützen. Trump kündigte zunächst Zölle von 10 Prozent an, die bei ausbleibender Einigung bis Juni auf 25 Prozent steigen könnten.

    An den Märkten sorgte die Eskalation für Risikoaversion. Europäische Aktien gaben nach, sichere Häfen wie Gold legten deutlich zu, während ein Korb von Verteidigungswerten gegen den Trend gewann. Besonders Aktien von Rheinmetall, Renk, Hensoldt und Saab profitierten von der wachsenden Unsicherheit. Investoren setzen darauf, dass die geopolitische Lage zusätzliche Verteidigungsausgaben in Europa beschleunigt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Rheinmetall AG!
    Short
    2.215,87€
    Basispreis
    2,74
    Ask
    × 7,26
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    1.701,26€
    Basispreis
    2,72
    Ask
    × 7,23
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die aggressive Rhetorik Trumps zu einem möglichen "Erwerb" Grönlands oder sogar militärischem Zugriff löste in Europa einen sicherheitspolitischen Schock aus. Dänemark und NATO-Partner reagierten mit Manövern wie "Operation Arctic Endurance" und verstärkter militärischer Präsenz im hohen Norden. Parallel diskutieren NATO und EU neue Missionen wie "Arctic Sentry", um Grönlands Küsten, Infrastruktur und Luftraum besser zu schützen. Im Fokus stehen Fähigkeiten wie Aufklärung, Luftverteidigung und Logistik.

    Davon könnten europäische Rüstungsunternehmen strukturell profitieren. Rheinmetall gilt als möglicher Lieferant für wintertaugliche Landkriegssysteme, Artillerie, Munition und bodengebundene Luftverteidigung. Renk liefert kältefeste Antriebs- und Getriebetechnik für Panzer, Fahrzeuge und Marineplattformen, die für Einsätze im arktischen Raum ertüchtigt werden. Hensoldt wiederum ist als Radar- und Sensorspezialist prädestiniert für Luft- und Seeaufklärung sowie vernetzte Führungs- und Überwachungssysteme in einer Region mit extremen Wetterbedingungen und großen Distanzen.

    Marktstrategen sehen in der Entwicklung vor allem ein geopolitisches Risikosignal. "Die Märkte reagieren sensibel auf die dynamischen Entwicklungen im Zusammenhang mit neuen Zöllen als Grundlage für Verhandlungen über Sicherheitsfragen", sagte Guillermo Hernandez Sampere von MPPM. ING-Chefökonom Carsten Brzeski warnte, ein ausgewachsener Handelskrieg würde "nur Verlierer hinterlassen". Gleichzeitig wächst laut Analysten die Wahrscheinlichkeit, dass europäische Staaten ihre Verteidigungsanstrengungen weiter hochfahren – ein Umfeld, das europäischen Rüstungstiteln zusätzlichen Rückenwind geben könnte.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Gold & Silber auf Rekordjagd
    – 5 Produzenten mit Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Sell-off am Markt Trumps Grönland-Zölle reißen Märkte runter – Rheinmetall & Co. kontern stark Europäische Aktien rutschen ab, US-Futures fallen. Nur Verteidigungswerte trotzen dem Abverkauf. Der geopolitische Druck stärkt die Nachfrage nach Rüstungsaktien.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     