Trumps Grönland-Zölle reißen Märkte runter – Rheinmetall & Co. kontern stark

An den Märkten sorgte die Eskalation für Risikoaversion. Europäische Aktien gaben nach, sichere Häfen wie Gold legten deutlich zu, während ein Korb von Verteidigungswerten gegen den Trend gewann. Besonders Aktien von Rheinmetall, Renk, Hensoldt und Saab profitierten von der wachsenden Unsicherheit. Investoren setzen darauf, dass die geopolitische Lage zusätzliche Verteidigungsausgaben in Europa beschleunigt.

Die Spannungen zwischen den USA und Europa rund um Grönland haben die Finanzmärkte erfasst und wirken zugleich als Kurstreiber für europäische Rüstungsaktien. Auslöser ist die Drohung von US-Präsident Donald Trump, Zölle gegen acht europäische Länder zu verhängen, darunter Schweden, Deutschland und Dänemark, weil sie seine Pläne zur Übernahme Grönlands nicht unterstützen. Trump kündigte zunächst Zölle von 10 Prozent an, die bei ausbleibender Einigung bis Juni auf 25 Prozent steigen könnten.

Die aggressive Rhetorik Trumps zu einem möglichen "Erwerb" Grönlands oder sogar militärischem Zugriff löste in Europa einen sicherheitspolitischen Schock aus. Dänemark und NATO-Partner reagierten mit Manövern wie "Operation Arctic Endurance" und verstärkter militärischer Präsenz im hohen Norden. Parallel diskutieren NATO und EU neue Missionen wie "Arctic Sentry", um Grönlands Küsten, Infrastruktur und Luftraum besser zu schützen. Im Fokus stehen Fähigkeiten wie Aufklärung, Luftverteidigung und Logistik.

Davon könnten europäische Rüstungsunternehmen strukturell profitieren. Rheinmetall gilt als möglicher Lieferant für wintertaugliche Landkriegssysteme, Artillerie, Munition und bodengebundene Luftverteidigung. Renk liefert kältefeste Antriebs- und Getriebetechnik für Panzer, Fahrzeuge und Marineplattformen, die für Einsätze im arktischen Raum ertüchtigt werden. Hensoldt wiederum ist als Radar- und Sensorspezialist prädestiniert für Luft- und Seeaufklärung sowie vernetzte Führungs- und Überwachungssysteme in einer Region mit extremen Wetterbedingungen und großen Distanzen.

Marktstrategen sehen in der Entwicklung vor allem ein geopolitisches Risikosignal. "Die Märkte reagieren sensibel auf die dynamischen Entwicklungen im Zusammenhang mit neuen Zöllen als Grundlage für Verhandlungen über Sicherheitsfragen", sagte Guillermo Hernandez Sampere von MPPM. ING-Chefökonom Carsten Brzeski warnte, ein ausgewachsener Handelskrieg würde "nur Verlierer hinterlassen". Gleichzeitig wächst laut Analysten die Wahrscheinlichkeit, dass europäische Staaten ihre Verteidigungsanstrengungen weiter hochfahren – ein Umfeld, das europäischen Rüstungstiteln zusätzlichen Rückenwind geben könnte.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



