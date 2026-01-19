    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Videoausblick

    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Grönland-Eskalation: Trump und die gefährliche TACO-Hoffnung!

    TACO steht für Trump rudert immer zurück, wenn es zu heiß wird - so wie im April letzten Jahres, als der US-Präsident nach dem Abverkauf des Aktienmarkts und dem Anstieg der US-Renditen die Zölle senkte

    Die von Trump geschürte Eskalation um Grönland und der drohende Handelskrieg gegen die EU sehen viele als fantastische Kaufgelegenheit gesehen - weil Trump doch sicher wieder TACO machen werde! TACO steht für Trump rudert immer zurück, wenn es zu heiß wird - so wie im April letzten Jahres, als der US-Präsident nach dem Abverkauf des Aktienmarkts und dem Anstieg der US-Renditen die Zölle senkte. Damals ging es um Handel, jetzt aber geht es Geostrategie, die aus Sicht von Trump nicht verhandelbar ist (während er bei Zöllen durchaus taktisch vorgeht!): nur mit Grönland als Bestandteil der USA und dem Golden Dome sei Amerika unangreifbar. Und die Sicherheit der USA sind für Trump nicht verhandelbar - daher droht nun das, was im April eben nicht eingetreten ist: ein ausufernder Handelskrieg USA-EU..

    Hinweise aus Video:

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    27.296,75€
    Basispreis
    23,25
    Ask
    × 11,04
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.664,02€
    Basispreis
    23,06
    Ask
    × 10,65
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    1. Werbung: InvestingPro Aktienanalysen und Profi-KI-Tools - hier mehr Infos:
    https://www.investing-referral.com/fugi/

    2. Webinar mit Till Kleinlein - hier anmelden (22.01., 19Uhr):
    https://pro.finanzmarktwelt.de/trading-webinar-anmeldung

    3. Goldpreis steigt auf Rekordhoch, Silber kurz davor – Grönland-Eskalation

     

    Das Video "Grönland-Eskalation: Trump und die gefährliche TACO-Hoffnung!" sehen Sie hier..



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Videoausblick Grönland-Eskalation: Trump und die gefährliche TACO-Hoffnung! Die von Trump geschürte Eskalation um Grönland und der drohende Handelskrieg gegen die EU sehen viele als fantastische Kaufgelegenheit gesehen - weil Trump doch sicher wieder TACO machen werde!
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     