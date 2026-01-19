Videoausblick
Grönland-Eskalation: Trump und die gefährliche TACO-Hoffnung!
TACO steht für Trump rudert immer zurück, wenn es zu heiß wird - so wie im April letzten Jahres, als der US-Präsident nach dem Abverkauf des Aktienmarkts und dem Anstieg der US-Renditen die Zölle senkte
Die von Trump geschürte Eskalation um Grönland und der drohende Handelskrieg gegen die EU sehen viele als fantastische Kaufgelegenheit gesehen - weil Trump doch sicher wieder TACO machen werde! TACO steht für Trump rudert immer zurück, wenn es zu heiß wird - so wie im April letzten Jahres, als der US-Präsident nach dem Abverkauf des Aktienmarkts und dem Anstieg der US-Renditen die Zölle senkte. Damals ging es um Handel, jetzt aber geht es Geostrategie, die aus Sicht von Trump nicht verhandelbar ist (während er bei Zöllen durchaus taktisch vorgeht!): nur mit Grönland als Bestandteil der USA und dem Golden Dome sei Amerika unangreifbar. Und die Sicherheit der USA sind für Trump nicht verhandelbar - daher droht nun das, was im April eben nicht eingetreten ist: ein ausufernder Handelskrieg USA-EU..
