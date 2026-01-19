    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJenoptik AktievorwärtsNachrichten zu Jenoptik

    Jenoptik Aktie verliert signifikant - 19.01.2026

    Am 19.01.2026 ist die Jenoptik Aktie, bisher, um -5,68 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Jenoptik Aktie.

    Foto: Martin Schutt - dpa-Zentralbild

    Jenoptik ist ein führendes Unternehmen in der Photonik mit Fokus auf Optik und Lasertechnologie. Es bietet innovative Lösungen in Messtechnik und Verkehrssicherheit. Starke Marktstellung durch Qualität und Innovation. Hauptkonkurrenten sind Zeiss und Trumpf. Einzigartig durch Integration optischer und elektronischer Systeme.

    Jenoptik Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 19.01.2026

    Die Jenoptik Aktie ist bisher um -5,68 % auf 21,080 gefallen. Das sind -1,270  weniger als am letzten Handelstag. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Jenoptik in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +14,59 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Jenoptik Aktie damit um +4,00 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,82 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Jenoptik eine positive Entwicklung von +14,09 % erlebt.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,95 % geändert.

    Jenoptik Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,00 %
    1 Monat +17,82 %
    3 Monate +14,59 %
    1 Jahr +0,09 %

    Informationen zur Jenoptik Aktie

    Es gibt 57 Mio. Jenoptik Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,21 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart Europa - 19.01. - TecDAX schwach -1,79 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

    Jenoptik Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Jenoptik Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Jenoptik Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Jenoptik

    -5,56 %
    +2,42 %
    +16,73 %
    +11,74 %
    -2,05 %
    -25,14 %
    -8,87 %
    +65,26 %
    +4,54 %
    ISIN:DE000A2NB601WKN:A2NB60



