BARCLAYS stuft Heidelberg Materials auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Overweight" mit einem Kursziel von 265 Euro belassen. Rund 20 Prozent der europäischen Baustoffkonzerne dürften fast keine Überbestände haben, was die Preisgestaltungsmacht stärken und mehrere Jahre für überdurchschnittliche Gewinne sorgen könnte, schrieb Tom Zhang in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 01:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,16 % und einem Kurs von 230,8EUR auf Tradegate (19. Januar 2026, 10:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Tom Zhang

Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 265

Kursziel alt: 265

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

