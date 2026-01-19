Newron Pharmaceuticals Aktie unter starkem Abgabedruck - 19.01.2026

Die Newron Pharmaceuticals Aktie ist bisher um -6,83 % auf 25,25€ gefallen. Das sind -1,85 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der Newron Pharmaceuticals Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,52 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 25,25€, mit einem Minus von -6,83 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Newron Pharmaceuticals entwickelt Therapien für neurologische Erkrankungen, mit Produkten wie Xadago für Parkinson. Als Nischenanbieter konkurriert es mit Biogen und Teva. Einzigartig ist die Spezialisierung auf seltene Erkrankungen und strategische Partnerschaften.

Obwohl die Newron Pharmaceuticals Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +87,24 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Newron Pharmaceuticals Aktie damit um -21,52 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,88 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Newron Pharmaceuticals eine positive Entwicklung von +4,25 % erlebt.

Newron Pharmaceuticals Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -21,52 % 1 Monat +10,88 % 3 Monate +87,24 % 1 Jahr +181,25 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Newron Pharmaceuticals Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der Newron Pharmaceuticals Aktie. Anleger hoffen auf positive Nachrichten, um den Kurs zu stabilisieren, während einige Bedenken äußern, dass der Kurs weiter fallen könnte. Der Fokus liegt auf der bevorstehenden Phase 3 und der Zulassung, wobei geopolitische Faktoren ebenfalls als Einfluss auf die Kursentwicklung wahrgenommen werden.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Newron Pharmaceuticals eingestellt.

Informationen zur Newron Pharmaceuticals Aktie

Es gibt 19 Mio. Newron Pharmaceuticals Aktien. Damit ist das Unternehmen 489,18 Mio. € wert.

Newron Pharmaceuticals Aktie jetzt kaufen?

Ob die Newron Pharmaceuticals Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Newron Pharmaceuticals Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.