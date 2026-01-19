ABO Energy - Aktie stürzt rapide ab - 19.01.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die ABO Energy Aktie. Mit einer Performance von -3,78 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der ABO Energy Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,91 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 6,6200€, mit einem Minus von -3,78 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

ABO Energy ist ein wachsender Akteur im Bereich erneuerbare Energien, spezialisiert auf Windkraft, Solarenergie und Biomasse. Hauptkonkurrenten sind Vestas und Siemens Gamesa. Das Unternehmen punktet mit innovativer Projektentwicklung und starker regionaler Präsenz.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von ABO Energy mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -79,54 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ABO Energy Aktie damit um -36,79 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -41,97 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei ABO Energy auf -40,75 %.

ABO Energy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -36,79 % 1 Monat -41,97 % 3 Monate -79,54 % 1 Jahr -82,77 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur ABO Energy Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Metzler‑Downgrade auf Hold mit Kursziel 10 €, geringe Visibilität und negatives EPS‑Szenario 2026. Diskutiert werden hohe Abschreibungsrisiken durch aktivierte Entwicklungs‑Kosten und vorab gebuchte Projektmargen, Auswirkungen sinkender BNetzA‑Ausschreibungen auf Pipeline‑Bewertungen, Kredit‑/StaRUG‑Risiken und mögliche Totalverluste vs. Chancen durch BESS, steigende Strompreise, Assetverkäufe und Restrukturierung.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber ABO Energy eingestellt.

Informationen zur ABO Energy Aktie

Es gibt 9 Mio. ABO Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 61,99 Mio. € wert.

ABO Energy Aktie jetzt kaufen?

Ob die ABO Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ABO Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.