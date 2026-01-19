Evotec Aktie mit Kurssturz -4,27 % - 19.01.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Evotec Aktie. Mit einer Performance von -4,27 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,47 %, geht es heute bei der Evotec Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Evotec ist ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Wirkstoffforschung und -entwicklung spezialisiert hat. Es bietet umfassende Dienstleistungen von Screening bis zur klinischen Entwicklung. Mit einer starken Marktstellung in Europa und den USA konkurriert es mit Unternehmen wie Charles River und IQVIA. Evotecs Alleinstellungsmerkmale sind seine Plattformtechnologie und strategische Partnerschaften.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Evotec, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -5,20 % Verlust nach sich zog.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Evotec Aktie damit um -5,12 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +21,68 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Evotec +13,50 % gewonnen.

Evotec Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,12 % 1 Monat +21,68 % 3 Monate -5,20 % 1 Jahr -22,19 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Evotec Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die schwache Kursentwicklung der Evotec Aktie, die aktuell bei 3.6100$ steht. Es wird kritisch hinterfragt, ob Evotec als Pennystock bezeichnet werden sollte, da dies als irreführend gilt. Anleger äußern Bedenken hinsichtlich der Stabilität und des Wachstums des Unternehmens, während positive Schritte des Vorstands Hoffnung auf Besserung geben. Zudem wird das Interesse an großen Investoren wie BlackRock und Vanguard thematisiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Evotec eingestellt.

Informationen zur Evotec Aktie

Es gibt 178 Mio. Evotec Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,09 Mrd. € wert.

Evotec Aktie jetzt kaufen?

Ob die Evotec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Evotec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.