Microstrategy (Doing business Strategy) (A) - Aktie verliert deutlich -4,14 % - 19.01.2026

Mit einer Performance von -4,14 % musste die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,66 %, geht es heute bei der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

MicroStrategy ist ein führender Anbieter von Business Intelligence-Software, spezialisiert auf Datenanalysen und -visualisierung. Die Plattform unterstützt Unternehmen bei der Entscheidungsfindung durch umfassende Datenverarbeitung. Konkurrenz besteht durch Tableau und Power BI. Einzigartig ist die mobile BI-Integration und die Skalierbarkeit der Lösungen.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Microstrategy (Doing business Strategy) (A) abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -43,92 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie damit um +4,55 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,27 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +9,70 % gewonnen.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,55 % 1 Monat +5,27 % 3 Monate -43,92 % 1 Jahr -63,18 %

Informationen zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

Es gibt 270 Mio. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 38,72 Mrd. € wert.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.