    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrostrategy (Doing business Strategy) (A) AktievorwärtsNachrichten zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)

    Besonders beachtet!

    153 Aufrufe 153 0 Kommentare 0 Kommentare

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) - Aktie verliert deutlich -4,14 % - 19.01.2026

    Am 19.01.2026 ist die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie, bisher, um -4,14 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Microstrategy (Doing business Strategy) (A) - Aktie verliert deutlich -4,14 % - 19.01.2026
    Foto: photo_gonzo - stock.adobe.com

    MicroStrategy ist ein führender Anbieter von Business Intelligence-Software, spezialisiert auf Datenanalysen und -visualisierung. Die Plattform unterstützt Unternehmen bei der Entscheidungsfindung durch umfassende Datenverarbeitung. Konkurrenz besteht durch Tableau und Power BI. Einzigartig ist die mobile BI-Integration und die Skalierbarkeit der Lösungen.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 19.01.2026

    Mit einer Performance von -4,14 % musste die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,66 %, geht es heute bei der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Strategy Inc!
    Long
    157,19€
    Basispreis
    1,13
    Ask
    × 11,56
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    177,78€
    Basispreis
    1,40
    Ask
    × 11,03
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Microstrategy (Doing business Strategy) (A) abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -43,92 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie damit um +4,55 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,27 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +9,70 % gewonnen.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,55 %
    1 Monat +5,27 %
    3 Monate -43,92 %
    1 Jahr -63,18 %

    Informationen zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

    Es gibt 270 Mio. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 38,72 Mrd. € wert.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Microstrategy (Doing business Strategy) (A)

    -4,51 %
    +4,55 %
    +5,27 %
    -43,92 %
    -63,18 %
    +612,07 %
    +183,92 %
    +429,63 %
    ISIN:US5949724083WKN:722713



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Microstrategy (Doing business Strategy) (A) - Aktie verliert deutlich -4,14 % - 19.01.2026 Am 19.01.2026 ist die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie, bisher, um -4,14 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     