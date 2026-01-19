    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsShopify AktievorwärtsNachrichten zu Shopify

    Shopify - Aktie auf Talfahrt - 19.01.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Shopify Aktie bisher Verluste von -3,93 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Shopify Aktie.

    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Shopify ist ein führender Anbieter im E-Commerce, der Unternehmen eine umfassende Plattform für den Online-Verkauf bietet. Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und umfangreichen Integrationen hebt es sich von Konkurrenten wie WooCommerce und BigCommerce ab.

    Shopify Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 19.01.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Shopify Aktie. Mit einer Performance von -3,93 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Shopify Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,37 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 129,04, mit einem Minus von -3,93 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Shopify, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -2,75 % Verlust nach sich zog.

    Allein seit letzter Woche ist die Shopify Aktie damit um -7,39 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,38 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Shopify eine negative Entwicklung von -6,13 % erlebt.

    Shopify Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,39 %
    1 Monat -9,38 %
    3 Monate -2,75 %
    1 Jahr +30,49 %

    Informationen zur Shopify Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Shopify Aktien. Damit ist das Unternehmen 158,19 Mrd. € wert.

    Shopify Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Shopify Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Shopify Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Shopify

    -3,22 %
    -7,39 %
    -9,38 %
    -2,75 %
    +30,49 %
    +266,93 %
    +32,95 %
    +6.974,85 %
    +4.672,39 %
    ISIN:CA82509L1076WKN:A14TJP



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



