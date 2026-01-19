Heute am 19.01.2026: AppLovin Registered (A) Aktie im Anlegerfokus

Mit einer Performance von -3,28 % musste die AppLovin Registered (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der AppLovin Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -6,24 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 474,25€, mit einem Minus von -3,28 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

AppLovin ist ein führender Anbieter im Bereich Mobile Advertising, der App-Entwicklern Softwarelösungen zur Nutzerakquise und Monetarisierung bietet. Mit einer integrierten Plattform, die Entwicklung und Marketing vereint, hebt sich AppLovin von Konkurrenten wie Unity und ironSource ab.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei AppLovin Registered (A), der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -7,30 % Verlust nach sich zog.

Allein seit letzter Woche ist die AppLovin Registered (A) Aktie damit um -14,43 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,61 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei AppLovin Registered (A) auf -19,31 %.

AppLovin Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -14,43 % 1 Monat -20,61 % 3 Monate -7,30 % 1 Jahr +43,37 %

Informationen zur AppLovin Registered (A) Aktie

Es gibt 308 Mio. AppLovin Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 145,88 Mrd. € wert.

AppLovin Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die AppLovin Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AppLovin Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.