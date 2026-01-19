Advanced Micro Devices Aktie unter Verkaufsdruck - 19.01.2026

AMD ist ein Schlüsselakteur im Halbleitermarkt, der sich durch innovative Produkte und starke Konkurrenzfähigkeit auszeichnet.

Advanced Micro Devices Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 19.01.2026

Die Advanced Micro Devices Aktie ist bisher um -2,92 % auf 194,02€ gefallen. Das sind -5,84 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,77 %, geht es heute bei der Advanced Micro Devices Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Advanced Micro Devices abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -3,59 % verkraften.