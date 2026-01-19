    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAdvanced Micro Devices AktievorwärtsNachrichten zu Advanced Micro Devices

    Advanced Micro Devices Aktie unter Verkaufsdruck - 19.01.2026

    Am 19.01.2026 ist die Advanced Micro Devices Aktie, bisher, um -2,92 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Advanced Micro Devices Aktie.

    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    AMD ist ein Schlüsselakteur im Halbleitermarkt, der sich durch innovative Produkte und starke Konkurrenzfähigkeit auszeichnet.

    Advanced Micro Devices Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 19.01.2026

    Die Advanced Micro Devices Aktie ist bisher um -2,92 % auf 194,02 gefallen. Das sind -5,84  weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,77 %, geht es heute bei der Advanced Micro Devices Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Advanced Micro Devices abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -3,59 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Advanced Micro Devices Aktie damit um +13,07 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,05 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Advanced Micro Devices einen Anstieg von +6,03 %.

    Advanced Micro Devices Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +13,07 %
    1 Monat +13,05 %
    3 Monate -3,59 %
    1 Jahr +63,90 %

    Informationen zur Advanced Micro Devices Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Advanced Micro Devices Aktien. Damit ist das Unternehmen 316,95 Mrd. € wert.

    Advanced Micro Devices Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Advanced Micro Devices Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Advanced Micro Devices Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Advanced Micro Devices

    -2,82 %
    +13,07 %
    +13,05 %
    -3,59 %
    +63,90 %
    +199,65 %
    +164,32 %
    +9.984,80 %
    +6.284,62 %
