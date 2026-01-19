    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    NVIDIA Aktie heute im Minus - 19.01.2026

    Am heutigen Handelstag muss die NVIDIA Aktie bisher Verluste von -2,80 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der NVIDIA Aktie.

    Foto: NVIDIA Corporation

    NVIDIA ist ein führender Anbieter von Grafikprozessoren und System-on-a-Chip-Einheiten, bekannt für seine Innovationen in Gaming und KI. Hauptkonkurrenten sind AMD und Intel. NVIDIA's CUDA-Plattform bietet einen Wettbewerbsvorteil in der KI-Entwicklung.

    NVIDIA aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 19.01.2026

    Die NVIDIA Aktie ist bisher um -2,80 % auf 155,98 gefallen. Das sind -4,50  weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der NVIDIA Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,46 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,80 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die NVIDIA Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -0,32 % hinzunehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die NVIDIA Aktie damit um +0,23 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,89 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von NVIDIA einen Rückgang von -1,73 %.

    NVIDIA Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,23 %
    1 Monat +4,89 %
    3 Monate -0,32 %
    1 Jahr +17,03 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Nvidia-Kursrisiken und Bewertung: Nutzer streiten, ob allein Marketcap aussagekräftig ist oder Kennzahlen wie (forward) KGV, EV/Sales, Wachstum, Margen und Cashflow entscheidend sind. Diskutiert werden mögliche Rückgänge (bis zu ~40%), Einfluss von China‑Nachfrage und Zöllen, Angebot‑/Nachfrage‑Preisflexibilität sowie ob fundamentale Daten die hohe Bewertung rechtfertigen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NVIDIA eingestellt.

    Zur NVIDIA Diskussion

    Informationen zur NVIDIA Aktie

    Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,80 Bil. € wert.

    Frank Thelen startet fokussierten KI-ETF


    Mit dem neuen ETF der Investmentboutique TEQ Capital erhalten Anleger die Möglichkeit, systematisch in die wohl größte technologische Umwälzung der Menschheitsgeschichte zu investieren. Der Fonds bildet die globale Entwicklung hin zur General Artificial Intelligence (GAI) nach einem klaren Regelwerk ab.

    NVIDIA Aktie jetzt kaufen?


    Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    NVIDIA

    -2,87 %
    +0,23 %
    +4,89 %
    -0,32 %
    +17,03 %
    +884,38 %
    +1.364,95 %
    +24.778,57 %
    +1.113.328,57 %
    ISIN:US67066G1040WKN:918422



