NVIDIA Aktie heute im Minus - 19.01.2026

Die NVIDIA Aktie ist bisher um -2,80 % auf 155,98€ gefallen. Das sind -4,50 € weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der NVIDIA Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,46 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,80 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

NVIDIA ist ein führender Anbieter von Grafikprozessoren und System-on-a-Chip-Einheiten, bekannt für seine Innovationen in Gaming und KI. Hauptkonkurrenten sind AMD und Intel. NVIDIA's CUDA-Plattform bietet einen Wettbewerbsvorteil in der KI-Entwicklung.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die NVIDIA Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -0,32 % hinzunehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die NVIDIA Aktie damit um +0,23 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,89 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von NVIDIA einen Rückgang von -1,73 %.

NVIDIA Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,23 % 1 Monat +4,89 % 3 Monate -0,32 % 1 Jahr +17,03 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Nvidia-Kursrisiken und Bewertung: Nutzer streiten, ob allein Marketcap aussagekräftig ist oder Kennzahlen wie (forward) KGV, EV/Sales, Wachstum, Margen und Cashflow entscheidend sind. Diskutiert werden mögliche Rückgänge (bis zu ~40%), Einfluss von China‑Nachfrage und Zöllen, Angebot‑/Nachfrage‑Preisflexibilität sowie ob fundamentale Daten die hohe Bewertung rechtfertigen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NVIDIA eingestellt.

Informationen zur NVIDIA Aktie

Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,80 Bil. € wert.

NVIDIA Aktie jetzt kaufen?

