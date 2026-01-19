ASML Holding Aktie tiefrot - 19.01.2026

Am heutigen Handelstag musste die ASML Holding Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -3,72 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,22 %, geht es heute bei der ASML Holding Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

ASML Holding ist ein führender Anbieter von Lithographiesystemen, insbesondere EUV-Technologie, die für die Herstellung moderner Mikrochips unerlässlich ist. Das Unternehmen dominiert den Markt und hat mit Nikon und Canon bedeutende, aber technologisch unterlegene Konkurrenten. ASML's Alleinstellungsmerkmal ist die EUV-Technologie, die kleinere und leistungsfähigere Chips ermöglicht.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von ASML Holding in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +29,28 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ASML Holding Aktie damit um +5,08 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +27,68 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von ASML Holding +23,62 % gewonnen.

ASML Holding Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,08 % 1 Monat +27,68 % 3 Monate +29,28 % 1 Jahr +53,78 %

Informationen zur ASML Holding Aktie

Es gibt 388 Mio. ASML Holding Aktien. Damit ist das Unternehmen 439,38 Mrd. € wert.

ASML Holding Aktie jetzt kaufen?

Ob die ASML Holding Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ASML Holding Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.