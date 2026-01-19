Zwei Konzerne, ein Ziel: Dieser Deal könnte Europas Kliniken komplett verändern

Die Lösungen sollen die medizinische Expertise von Fresenius mit den Plattform- und KI-Technologien von SAP verbinden und hohe Anforderungen an Datensouveränität, Sicherheit und Regulierung erfüllen. Krankenhäuser sollen Gesundheitsdaten verantwortungsvoll nutzen und künstliche Intelligenz in einem geschützten Umfeld einsetzen können.

Fresenius und SAP wollen eine strategische Partnerschaft eingehen, um die Digitalisierung im Gesundheitswesen zu beschleunigen. Das teilten beide Unternehmen in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit. Geplant ist der Aufbau eines souveränen, systemübergreifenden und KI-gestützten digitalen Rückgrats für Kliniken und medizinische Einrichtungen.

An der Börse fiel die Resonanz verhalten aus. Die SAP-Aktie rutschte auf Xetra um 2,52 Prozent ab, Fresenius verlor 1,49 Prozent (Stand 10:45 Uhr).

Fokus auf vernetzte Klinikprozesse

Kern des Projekts ist eine individuelle, skalierbare Plattform für durchgängig vernetzte und datengetriebene Prozesse. Darauf aufbauend wollen beide Unternehmen gemeinsame KI-gestützte Anwendungen entwickeln, die Qualität, Transparenz und Effizienz entlang der gesamten Versorgungskette steigern sollen.

Technologisch setzt das Vorhaben auf bestehende SAP-Produkte wie die SAP Business Suite, die SAP Business Data Cloud, die SAP Business Technology Platform und SAP Business AI. Zudem ist eine souveräne europäische Lösung für ein integriertes Gesundheitsökosystem geplant, in das moderne Krankenhausinformationssysteme über SAPs AnyEMR-Strategie eingebunden werden sollen. Offene Standards wie HL7 FHIR sollen die Anbindung von Krankenhaussoftware und elektronischen Patientenakten erleichtern.

Vorstandschefs und Investitionspläne

Fresenius-Chef Michael Sen sieht die Chance, "die digitale Transformation der deutschen und europäischen Gesundheitssysteme zu beschleunigen" und eine "souveräne europäische Lösung" zu schaffen. SAP-Chef Christian Klein erklärt, man wolle gemeinsam neue Standards für Datensouveränität, Sicherheit und Innovation im Gesundheitswesen setzen.

Für das gemeinsame Transformationsprojekt planen beide Konzerne Investitionen in mittlerer dreistelliger Millionenhöhe in Euro. Umgesetzt werden soll die Partnerschaft durch gemeinsame technologische Entwicklungen, Investitionen in Startups und Scaleups sowie durch abgestimmte Governance-Strukturen.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion