Unruhen im Iran
US-Intervention abgewendet? Ölpreise reagieren volatil!
Die Ölpreise fallen am Montag, in der vorherigen Sitzung waren sie noch gestiegen, da sich die Unruhen im Iran zumindest laut offizieller Stellungnahmen beruhigen und damit die Wahrscheinlichkeit eines US-Angriffs sinkt.
- Ölpreise fallen aufgrund beruhigter Iran-Unruhen.
- Brent bei 63,85 USD, WTI bei 59,08 USD pro Fass.
- US-Intervention wahrscheinlicher, Trump mildert Drohungen.
Brent-Rohöl wurde am Morgen bei rund 63,85 US-Dollar pro Fass gehandelt, ein Rückgang um 28 Cent beziehungsweise 0,44 Prozent.
US-Westtexas-Intermediate für Februar fiel um 36 Cent beziehungsweise 0,61 Prozent auf 59,08 US-Dollar pro Fass.
Die gewaltsame Niederschlagung von Protesten im Iran, die durch wirtschaftliche Not ausgelöst wurden und laut offiziellen Angaben rund 5.000 Menschen das Leben kostete, hat zunächst die Unruhen beendet.
US-Präsident Donald Trump schien von seinen früheren Drohungen einer Intervention zurückzutreten und schreibt in den sozialen Medien, der Iran habe Massenhinrichtungen von Demonstranten abgesagt, obwohl das Land solche Pläne nicht offiziell angekündigt hatte.
Dies schien die Chancen einer US-Intervention zu verringern, die die Ölströme des viertgrößten Produzenten der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) hätte stören können.
Der Rückgang der Ölpreise signalisiert eine erneute Abkehr von den Mehrmonatshochs der letzten Woche, obwohl die Preise am Freitag noch höher schlossen. Der Einsatz des US-Militärs im Golf zeigt jedoch weiterhin Besorgnis.
Auch beobachten die Märkte aufmerksam die Pläne für Venezuelas Ölfelder, nachdem Trump erklärt hatte, die Vereinigten Staaten würden die Ölindustrie des Landes nach der Gefangennahme von Nicolás Maduro betreiben.
Die Vereinigten Staaten handeln so schnell wie möglich, um Chevron eine erweiterte Produktionslizenz in dem Land zu erteilen, sagte der US-Energieminister am Freitag gegenüber Reuters.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion