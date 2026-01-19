Spahn für 'besonnene Antwort' auf Trump

BERLIN (dpa-AFX) - Unionsfraktionschef Jens Spahn hat eine "besonnene Antwort" auf die Zolldrohung von US-Präsident Donald Trump gegen europäische Verbündete angemahnt. Zwar müsse man nun "klar und deutlich" mit den USA reden, aber keine Seite habe etwas davon, "wenn wir eskalieren", sagte der CDU-Politiker vor einer CDU-Präsidiumssitzung in Berlin. Es gebe viele gemeinsame Sicherheitsinteressen mit den USA, etwa mit Blick auf die Ukraine. "Wir brauchen einander und das sollten wir uns in den Gesprächen immer wieder deutlich machen."

Die Kritik der Grünen an einem ihrer Ansicht nach zu weichen Kurs von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) gegenüber Trump wies Spahn als "ziemlich wohlfeil" zurück. "Wir haben ein sehr, sehr hohes Interesse daran, mit den Vereinigten Staaten in guten Gesprächen in einer guten Situation zu sein", sagte er. Gleichzeitig müssten aber Dinge angesprochen werden, die nicht akzeptabel seien.

Dröge wirft Merz "Strategie des Zurückweichens" vor



Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge hatte Merz zuvor scharf kritisiert. "Die Strategie des Zurückweichens und der Beschwichtigung von Friedrich Merz ist gescheitert", sagte sie. "Bei der Verteidigung der internationalen Ordnung braucht es Selbstbewusstsein und Klarheit."

Trump hatte unter Verweis auf den Grönland-Konflikt weitere Zölle gegen Deutschland und sieben weitere europäische Länder angekündigt. Die gestaffelten Zölle sollen so lange gelten, bis ein Abkommen über den vollständigen Kauf der Arktisinsel erzielt werde, teilte Trump mit./mfi/DP/jha



