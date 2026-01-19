    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsQuirin Privatbank AktievorwärtsNachrichten zu Quirin Privatbank
    Volker Fentz leitet seit Jahresbeginn die Quirin Privatbank in Wiesbaden

    Foto: adobe.stock.com
    Berlin (ots) -

    - Volker Fentz bringt Expertise, Leidenschaft und regionale Verbundenheit mit
    - Wiesbadener Standort soll vor allem durch Empfehlungen wachsen

    Die Quirin Privatbank in Wiesbaden wird seit dem 1. Januar 2026 von Volker
    Fentz, dem neuen Niederlassungsleiter, geführt. Der gebürtige Hesse bringt
    umfassende Expertise aus über 30 Jahren Berufserfahrung in der Betreuung von
    Individualkunden mit. Das derzeit sechsköpfige Team, das Fentz führt, betreut
    knapp 210 Millionen Euro von rund 600 Privatkundinnen und -kunden und soll in
    diesem Jahr personell noch weiterwachsen.

    "Ich freue mich sehr darauf, die Quirin Privatbank in Wiesbaden und Umgebung
    fortan repräsentieren zu dürfen", so Volker Fentz. "Wir werden mit einem
    gezielten Empfehlungsmanagement die Bekanntheit der Bank vor Ort spürbar
    ausbauen und viele neue Kundinnen und Kunden für uns gewinnen."

    Zuvor war Fentz, nach Stationen bei der Unicredit sowie Berliner Volksbank als
    Bereichsleiter und Prokurist bei verschiedenen regionalen Volksbanken für
    Unternehmenskunden und gehobene Privatkunden verantwortlich. Fentz ist
    ausgebildeter Bankkaufmann und studierter Betriebswirt.

    "Volker Fentz als Niederlassungsleiter war eine Empfehlung aus dem Wiesbadener
    Team heraus. Nach einem intensiven Kennenlernen war dann tatsächlich schnell
    klar: Das passt!", so Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender und Gründer
    der Quirin Privatbank. "Volker Fentz soll dem Standort wieder ein Gesicht geben
    und das Wachstum in der Region beschleunigen."

    Fentz freut sich auf die neue Aufgabe: "Karl Matthäus Schmidt als Innovator hat
    mich nachhaltig begeistert, ich teile diese Einstellung, immer nach vorn zu
    wollen. Die Quirin Privatbank ist eine der modernsten Privatbanken, die ich
    kenne - und dem Modell der unabhängigen Beratung gegen Honorar gehört meiner
    festen Überzeugung nach ohnehin die Zukunft. Viele gute Gründe also, die
    Verantwortung als Niederlassungsleiter zu übernehmen. Zudem bin ich Wiesbadener
    durch und durch und freue mich, die Quirin Privatbank in meiner Stadt vertreten
    zu können."

    Neben der persönlichen Vermögensberatung an den bundesweit 15 Standorten der
    Quirin Privatbank bietet das Unternehmen bereits seit 2013 auch eine digitale
    Geldanlage an, quirion ( http://www.quirion.de ). Bundesweit betreut die Quirin
    Privatbank zusammen mit ihrer Tochter quirion mehr als 10 Milliarden Euro von
    über 100.000 Kundinnen und Kunden.

    Über die Quirin Privatbank:

    Die Quirin Privatbank AG ( http://www.quirinprivatbank.de ) unterscheidet sich
    von anderen Privatbanken in Deutschland durch ihr Geschäftsmodell: 2006 hat die
    Bank die im Finanzbereich üblichen Provisionen abgeschafft und berät
    Privatanleger seitdem ausschließlich gegen Honorar, wie es beispielsweise auch
    beim Architekten, Steuerberater oder Rechtsanwalt der Fall ist. Neben dem
    Anlagegeschäft für Privatkunden wird der Unternehmenserfolg durch einen zweiten
    Geschäftsbereich getragen, die Beratung mittelständischer Unternehmen bei
    Finanzierungsmaßnahmen auf Eigen- und Fremdkapitalbasis (Kapitalmarktgeschäft).
    Die Quirin Privatbank hat ihren Hauptsitz in Berlin und betreut Kunden an 15
    Standorten bundesweit. Im Privatkundengeschäft bietet die Bank Anlegern ein in
    Deutschland bisher einmaliges Betreuungskonzept, das auf kompletter
    Kostentransparenz und Rückvergütung aller offenen und versteckten Provisionen
    beruht.

    Pressekontakt:

    Janine Pentzold
    Unternehmenskommunikation
    Quirin Privatbank AG
    Kurfürstendamm 119 in 10711 Berlin

    Telefon: +49 (0)30 89021-336
    E-Mail: mailto:janine.pentzold@quirinprivatbank.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/63861/6198786
    OTS: Quirin Privatbank AG
    ISIN: DE0005202303
     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Quirin Privatbank Aktie

    Die Quirin Privatbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,63 % und einem Kurs von 3,74 auf Tradegate (19. Januar 2026, 09:21 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Quirin Privatbank Aktie um +8,09 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,98 %.

    Die Marktkapitalisierung von Quirin Privatbank bezifferte sich zuletzt auf 161,22 Mio..

    Quirin Privatbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,7100 %.




