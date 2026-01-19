Volker Fentz leitet seit Jahresbeginn die Quirin Privatbank in Wiesbaden (FOTO)
- Volker Fentz bringt Expertise, Leidenschaft und regionale Verbundenheit mit
- Wiesbadener Standort soll vor allem durch Empfehlungen wachsen
Die Quirin Privatbank in Wiesbaden wird seit dem 1. Januar 2026 von Volker
Fentz, dem neuen Niederlassungsleiter, geführt. Der gebürtige Hesse bringt
umfassende Expertise aus über 30 Jahren Berufserfahrung in der Betreuung von
Individualkunden mit. Das derzeit sechsköpfige Team, das Fentz führt, betreut
knapp 210 Millionen Euro von rund 600 Privatkundinnen und -kunden und soll in
diesem Jahr personell noch weiterwachsen.
"Ich freue mich sehr darauf, die Quirin Privatbank in Wiesbaden und Umgebung
fortan repräsentieren zu dürfen", so Volker Fentz. "Wir werden mit einem
gezielten Empfehlungsmanagement die Bekanntheit der Bank vor Ort spürbar
ausbauen und viele neue Kundinnen und Kunden für uns gewinnen."
Zuvor war Fentz, nach Stationen bei der Unicredit sowie Berliner Volksbank als
Bereichsleiter und Prokurist bei verschiedenen regionalen Volksbanken für
Unternehmenskunden und gehobene Privatkunden verantwortlich. Fentz ist
ausgebildeter Bankkaufmann und studierter Betriebswirt.
"Volker Fentz als Niederlassungsleiter war eine Empfehlung aus dem Wiesbadener
Team heraus. Nach einem intensiven Kennenlernen war dann tatsächlich schnell
klar: Das passt!", so Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender und Gründer
der Quirin Privatbank. "Volker Fentz soll dem Standort wieder ein Gesicht geben
und das Wachstum in der Region beschleunigen."
Fentz freut sich auf die neue Aufgabe: "Karl Matthäus Schmidt als Innovator hat
mich nachhaltig begeistert, ich teile diese Einstellung, immer nach vorn zu
wollen. Die Quirin Privatbank ist eine der modernsten Privatbanken, die ich
kenne - und dem Modell der unabhängigen Beratung gegen Honorar gehört meiner
festen Überzeugung nach ohnehin die Zukunft. Viele gute Gründe also, die
Verantwortung als Niederlassungsleiter zu übernehmen. Zudem bin ich Wiesbadener
durch und durch und freue mich, die Quirin Privatbank in meiner Stadt vertreten
zu können."
Neben der persönlichen Vermögensberatung an den bundesweit 15 Standorten der
Quirin Privatbank bietet das Unternehmen bereits seit 2013 auch eine digitale
Geldanlage an, quirion ( http://www.quirion.de ). Bundesweit betreut die Quirin
Privatbank zusammen mit ihrer Tochter quirion mehr als 10 Milliarden Euro von
über 100.000 Kundinnen und Kunden.
Über die Quirin Privatbank:
Die Quirin Privatbank AG ( http://www.quirinprivatbank.de ) unterscheidet sich
von anderen Privatbanken in Deutschland durch ihr Geschäftsmodell: 2006 hat die
Bank die im Finanzbereich üblichen Provisionen abgeschafft und berät
Privatanleger seitdem ausschließlich gegen Honorar, wie es beispielsweise auch
beim Architekten, Steuerberater oder Rechtsanwalt der Fall ist. Neben dem
Anlagegeschäft für Privatkunden wird der Unternehmenserfolg durch einen zweiten
Geschäftsbereich getragen, die Beratung mittelständischer Unternehmen bei
Finanzierungsmaßnahmen auf Eigen- und Fremdkapitalbasis (Kapitalmarktgeschäft).
Die Quirin Privatbank hat ihren Hauptsitz in Berlin und betreut Kunden an 15
Standorten bundesweit. Im Privatkundengeschäft bietet die Bank Anlegern ein in
Deutschland bisher einmaliges Betreuungskonzept, das auf kompletter
Kostentransparenz und Rückvergütung aller offenen und versteckten Provisionen
beruht.
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Quirin Privatbank Aktie
Die Quirin Privatbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,63 % und einem Kurs von 3,74 auf Tradegate (19. Januar 2026, 09:21 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Quirin Privatbank Aktie um +8,09 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,98 %.
Die Marktkapitalisierung von Quirin Privatbank bezifferte sich zuletzt auf 161,22 Mio..
Quirin Privatbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,7100 %.
Stark: Der kommt von extern und die Leute im Team wollten ihn - dürfte sicher einige seiner Bestandskunden mitbringen.
Quirion mit Platz zwei im Artikel vom Robo-Advisor-Portal: https://www.roboadvisor-portal.com/roboadvisor-deutschland-update-2026/
Schau Dir mal Rubean die letzten Tage an, schau Dir Limes Schlosskliniken an... diese Muster der 1 Stück (bzw. kleinteiligen) Orders auf Tradegate gibt es seit einigen Tagen bei einigen Titel. Bei Rubean war es auch eine Sache, die am Nachmittag losging.