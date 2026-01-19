Volker Fentz leitet seit Jahresbeginn die Quirin Privatbank in Wiesbaden (FOTO)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Quirin Privatbank Aktie Die Quirin Privatbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,63 % und einem Kurs von 3,74 auf Tradegate (19. Januar 2026, 09:21 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Quirin Privatbank Aktie um +8,09 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,98 %. Die Marktkapitalisierung von Quirin Privatbank bezifferte sich zuletzt auf 161,22 Mio.. Quirin Privatbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,7100 %.

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Quirin Bank kurz vor dem lift off Quirin Privatbank +1,63 % Aktie 31 Aufrufe heute TraderX heute 09:00

Berlin (ots) -- Volker Fentz bringt Expertise, Leidenschaft und regionale Verbundenheit mit- Wiesbadener Standort soll vor allem durch Empfehlungen wachsenDie Quirin Privatbank in Wiesbaden wird seit dem 1. Januar 2026 von VolkerFentz, dem neuen Niederlassungsleiter, geführt. Der gebürtige Hesse bringtumfassende Expertise aus über 30 Jahren Berufserfahrung in der Betreuung vonIndividualkunden mit. Das derzeit sechsköpfige Team, das Fentz führt, betreutknapp 210 Millionen Euro von rund 600 Privatkundinnen und -kunden und soll indiesem Jahr personell noch weiterwachsen."Ich freue mich sehr darauf, die Quirin Privatbank in Wiesbaden und Umgebungfortan repräsentieren zu dürfen", so Volker Fentz. "Wir werden mit einemgezielten Empfehlungsmanagement die Bekanntheit der Bank vor Ort spürbarausbauen und viele neue Kundinnen und Kunden für uns gewinnen."Zuvor war Fentz, nach Stationen bei der Unicredit sowie Berliner Volksbank alsBereichsleiter und Prokurist bei verschiedenen regionalen Volksbanken fürUnternehmenskunden und gehobene Privatkunden verantwortlich. Fentz istausgebildeter Bankkaufmann und studierter Betriebswirt."Volker Fentz als Niederlassungsleiter war eine Empfehlung aus dem WiesbadenerTeam heraus. Nach einem intensiven Kennenlernen war dann tatsächlich schnellklar: Das passt!", so Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender und Gründerder Quirin Privatbank. "Volker Fentz soll dem Standort wieder ein Gesicht gebenund das Wachstum in der Region beschleunigen."Fentz freut sich auf die neue Aufgabe: "Karl Matthäus Schmidt als Innovator hatmich nachhaltig begeistert, ich teile diese Einstellung, immer nach vorn zuwollen. Die Quirin Privatbank ist eine der modernsten Privatbanken, die ichkenne - und dem Modell der unabhängigen Beratung gegen Honorar gehört meinerfesten Überzeugung nach ohnehin die Zukunft. Viele gute Gründe also, dieVerantwortung als Niederlassungsleiter zu übernehmen. Zudem bin ich Wiesbadenerdurch und durch und freue mich, die Quirin Privatbank in meiner Stadt vertretenzu können."Neben der persönlichen Vermögensberatung an den bundesweit 15 Standorten derQuirin Privatbank bietet das Unternehmen bereits seit 2013 auch eine digitaleGeldanlage an, quirion ( http://www.quirion.de ). Bundesweit betreut die QuirinPrivatbank zusammen mit ihrer Tochter quirion mehr als 10 Milliarden Euro vonüber 100.000 Kundinnen und Kunden.Über die Quirin Privatbank:Die Quirin Privatbank AG ( http://www.quirinprivatbank.de ) unterscheidet sichvon anderen Privatbanken in Deutschland durch ihr Geschäftsmodell: 2006 hat dieBank die im Finanzbereich üblichen Provisionen abgeschafft und berätPrivatanleger seitdem ausschließlich gegen Honorar, wie es beispielsweise auchbeim Architekten, Steuerberater oder Rechtsanwalt der Fall ist. Neben demAnlagegeschäft für Privatkunden wird der Unternehmenserfolg durch einen zweitenGeschäftsbereich getragen, die Beratung mittelständischer Unternehmen beiFinanzierungsmaßnahmen auf Eigen- und Fremdkapitalbasis (Kapitalmarktgeschäft).Die Quirin Privatbank hat ihren Hauptsitz in Berlin und betreut Kunden an 15Standorten bundesweit. Im Privatkundengeschäft bietet die Bank Anlegern ein inDeutschland bisher einmaliges Betreuungskonzept, das auf kompletterKostentransparenz und Rückvergütung aller offenen und versteckten Provisionenberuht.Pressekontakt:Janine PentzoldUnternehmenskommunikationQuirin Privatbank AGKurfürstendamm 119 in 10711 BerlinTelefon: +49 (0)30 89021-336E-Mail: mailto:janine.pentzold@quirinprivatbank.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/63861/6198786OTS: Quirin Privatbank AGISIN: DE0005202303