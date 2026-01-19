JPMORGAN stuft JCDecaux auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat JCDecaux auf "Neutral" belassen. Wegen der bislang schwachen Dynamik im für den Umsatz wichtigen China-Geschäft bleibe er vorsichtig für den Werbekonzern, schrieb Marcus Diebel in einem am Montag vorliegenden Rückblick auf eine hauseigene Veranstaltung zur europäischen Internetbranche. Für die Margen und die Gewinnschätzungen sieht er nur wenig Potenzial. Es fehle der Aktie kurzfristig an positiven Kurstreibern./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2026 / 20:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die JC Decaux Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,54 % und einem Kurs von 16,59EUR auf Tradegate (19. Januar 2026, 09:29 Uhr) gehandelt.