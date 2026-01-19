JEFFERIES stuft Douglas auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Douglas nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die Parfümeriekette habe ein durchwachsenes erstes Geschäftsquartal hinter sich, aber trotz der schwachen bereinigten operativen Ergebnismarge (Ebitda) den Ausblick bestätigt, schrieb Henrik Paganetty am Montag in einer ersten Reaktion. Die endgültigen Resultate stünden am 11. Februar an./rob/gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 04:07 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 04:07 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Douglas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,01 % und einem Kurs von 11,62EUR auf Tradegate (19. Januar 2026, 10:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Henrik Paganetty

Analysiertes Unternehmen: Douglas

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 16

Kursziel alt: 16

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

