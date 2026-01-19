Nordex liefert 700 MW Windturbinen: Rahmenvertrag mit VERBUND Green Power

VERBUND Green Power und die Nordex Group haben einen mehrjährigen Rahmenvertrag über die Lieferung von Windturbinen mit einer Gesamtkapazität von 700 MW unterzeichnet.

Die Zusammenarbeit erstreckt sich bis 2030 und umfasst die Lieferung von bis zu 105 Nordex-Onshore-Windturbinen für Windprojekte in sechs europäischen Ländern: Österreich, Deutschland, Spanien, Italien, Rumänien und Albanien.

Die potenzielle Kapazität von 700 MW könnte etwa 50 % der Windprojekt-Pipeline von VERBUND Green Power abdecken, abhängig von Genehmigungen und kommerziellen Vereinbarungen.

VERBUND plant, dass bis 2030 25 % der gesamten Stromerzeugung aus Photovoltaik und Windkraft stammen, im Rahmen der Unternehmensstrategie „Mission V“.

Nordex wird die neueste Onshore-Turbinengeneration mit bis zu 7 MW bereitstellen, um eine zuverlässige und kosteneffiziente Windstromversorgung zu gewährleisten.

VERBUND ist Österreichs führendes Energieunternehmen, das 96 % seines Stroms aus erneuerbaren Energien erzeugt, während die Nordex Group über 57 GW Windenergieleistung in mehr als 40 Märkten installiert hat.

Der nächste wichtige Termin, German Corporate Conference, Kepler Cheuvreux, bei Nordex ist am 20.01.2026.

Der Kurs von Nordex lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 32,45EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,37 % im Plus.

13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 32,48EUR das entspricht einem Plus von +0,09 % seit der Veröffentlichung.

Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.603,27PKT (-1,06 %).





