    Nordex liefert 700 MW Windturbinen: Rahmenvertrag mit VERBUND Green Power

    VERBUND Green Power und die Nordex Group bündeln ihre Kräfte: Ein neuer Rahmenvertrag über Windturbinen soll Europas Energiewende bis 2030 kräftig vorantreiben.

    Foto: Bernd Wüstneck - dpa-Zentralbild
    • VERBUND Green Power und die Nordex Group haben einen mehrjährigen Rahmenvertrag über die Lieferung von Windturbinen mit einer Gesamtkapazität von 700 MW unterzeichnet.
    • Die Zusammenarbeit erstreckt sich bis 2030 und umfasst die Lieferung von bis zu 105 Nordex-Onshore-Windturbinen für Windprojekte in sechs europäischen Ländern: Österreich, Deutschland, Spanien, Italien, Rumänien und Albanien.
    • Die potenzielle Kapazität von 700 MW könnte etwa 50 % der Windprojekt-Pipeline von VERBUND Green Power abdecken, abhängig von Genehmigungen und kommerziellen Vereinbarungen.
    • VERBUND plant, dass bis 2030 25 % der gesamten Stromerzeugung aus Photovoltaik und Windkraft stammen, im Rahmen der Unternehmensstrategie „Mission V“.
    • Nordex wird die neueste Onshore-Turbinengeneration mit bis zu 7 MW bereitstellen, um eine zuverlässige und kosteneffiziente Windstromversorgung zu gewährleisten.
    • VERBUND ist Österreichs führendes Energieunternehmen, das 96 % seines Stroms aus erneuerbaren Energien erzeugt, während die Nordex Group über 57 GW Windenergieleistung in mehr als 40 Märkten installiert hat.

