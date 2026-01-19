    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDouglas AktievorwärtsNachrichten zu Douglas

    AKTIE IM FOKUS

    Douglas schwächeln und pendeln weiter um 12 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Douglas-Aktien fallen um 3% auf 11,620 Euro.
    • Unsicherheit der Kunden bleibt hoch, Preissensibilität.
    • Märkte in Mittel- und Osteuropa zeigen stabile Entwicklung.
    Douglas schwächeln und pendeln weiter um 12 Euro
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit Kursverlusten haben die Aktien von Douglas am Montag auf Quartalszahlen reagiert. Zuletzt fielen die Papiere der Parfümeriekette um knapp 3 Prozent auf 11,620 Euro. Damit setzten sie das im August begonnene Auf und Ab um die Marke von 12 Euro fort.

    Die Unsicherheit der Kunden sei nach wie vor groß und die Sensibilität mit Blick auf die Preise ausgeprägt, schrieb Analyst Henrik Paganetty von der US-Bank Jefferies. Besonders schwierig sei das Umfeld im Dezember auf dem Heimatmarkt, in Frankreich sowie in den Niederlanden. Die Märkte in Mittel- und Osteuropa entwickelten sich dagegen unverändert stark./bek/jha/

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Douglas Aktie

    Die Douglas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,01 % und einem Kurs von 11,62 auf Tradegate (19. Januar 2026, 10:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Douglas Aktie um -2,72 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,48 %.

    Die Marktkapitalisierung von Douglas bezifferte sich zuletzt auf 1,25 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,444EUR. Von den letzten 9 Analysten der Douglas Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 18,000EUR was eine Bandbreite von -6,14 %/+53,58 % bedeutet.




    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Douglas schwächeln und pendeln weiter um 12 Euro
