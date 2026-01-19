Wichtige BTS-Auftritte fehlen noch: Kommt jetzt der nächste Kurssprung?

Der Anstieg hob den Börsenwert um mehr als eine Billion südkoreanische Won. Das entspricht rund 582 Millionen Euro. Es ist der höchste Stand seit November 2021. Auslöser war die Mitteilung vom 14. Januar, wonach die K-Pop-Gruppe BTS zwischen 2026 und 2027 auf Welttournee gehen will.

Die Aktie der südkoreanischen Entertainment-Agentur HYBE hat am Montag ein Vierjahreshoch erreicht. Der Kurs sprang zeitweise um bis zu 9,5 Prozent, nachdem mehrere Brokerhäuser nach der Ankündigung einer BTS-Welttournee ihre Kursziele angehoben haben sollen, berichtete CNBC.

Das japanische Finanzunternehmen Nomura erhöhte am 14. Januar das Kursziel von 354.000 Won auf 410.000 Won. Die Analysten verwiesen auf den "größer als erwarteten" Umfang. Die Analysten schrieben, die geplante Tour zum fünften Album umfasse 79 Konzerte und liege damit rund 27 Prozent über dem vorherigen Zyklus. Die erste Etappe soll am 9. April in Seoul starten und 79 Shows in 23 Ländern umfassen.

Aus Analystensicht stützt die Terminverteilung die Marge

Nordamerika und Europa machen laut Nomura 44 Prozent der bislang angekündigten Daten aus. Auch die Hongkong and Shanghai Banking Corporation betonte am 13. Januar, dass Ticketpreise in Nordamerika und Europa strukturell höher seien und eine stärkere Auslandstour daher wichtiger werde.

Weitere Stopps, darunter Japan und der Nahe Osten, will HYBE später bekannt geben. Sollten diese Zusatzshows kommen, könnten sie die Gewinne im Jahr 2027 zusätzlich anschieben, so Nomura. Die Korea Economic Daily berichtete zudem, die erwarteten Besucherzahlen seien deutlich nach oben korrigiert worden. Demnach liege die Gesamtzuschauerzahl inzwischen bei rund 4,5 Millionen statt bislang 3 bis 3,5 Millionen.

Schon vor der Tour-Ankündigung hatten CGS International und die Hongkong and Shanghai Banking Corporation ihre Kursziele erhöht. CGS International hob es von 360.000 Won auf 430.000 Won an. Die Hongkong and Shanghai Banking Corporation ging von 390.000 Won auf 420.000 Won hoch.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



